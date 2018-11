USA-ledet luftangreb koster 43 mennesker livet i Syrien

Mange civile er dræbt i et luftangreb i Syrien lørdag. Angrebet blev foretaget af den amerikanskledede koalition lørdag i provinsen Deir al-Zor lørdag.

43 mennesker dræbt, de fleste af dem civile. Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder og aktivister i Syrien overvåger situationen i landet.

Koalitionen har siden september forsøgt at tvinge de sidste rester af Islamisk Stat ud af Deir al-Zor provinsen tæt ved grænsen til Irak.

36 af de 43 mennesker, der blev dræbt i lørdagens luftangreb, er ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder familiemedlemmer til Islamisk Stats krigere. 17 af dem er børn, oplyser observatoriet.

De sidste syv ofre er ikke blevet identificeret, så det er uklart, om de er civile eller IS-krigere.

Ifølge observatoriet er de 43 dødsofre det højeste antal dræbte i et amerikanskledet angreb, siden koalitionen indledte sin offensiv i september.

En talsmand for koalitionen bekræfter, at der er foretaget et luftangreb, men siger, at ingen civile er kommet til skade.

Siden 2014 har den amerikanskledede koalition erkendt, at over 1100 civile er blevet dræbt i dens luftangreb i Syrien og Irak.

Menneskeretsgrupper og Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder sætter imidlertid det civile tabstal langt højere.

ritzau