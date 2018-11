Tyskland vil af med kriminelle asylansøgere I weekenden blev en 85-årig pensionist myrdet. En ung asylansøger fra Afghanistan, som var ansat af offeret, er fængslet for forbrydelsen. Det er det seneste eksempel på alvorlig kriminalitet begået af afviste asylansøgere.

Som enkemand havde den 85-årige pensionist Dietrich P. brug for hjælp til at holde både haven og huset i den lille nordtyske by Wittenburg. Da hans datter er aktiv i flygtningehjælpen, formidlede hun kontakt til en ung asylansøger fra Afghanistan.

Den unge mand kiggede forbi og ordnede haven og tilstå huset, i en uge i august tog han sig endda af den gamle mand, da hjemmehjælperen, en mand fra Bosnien, var på ferie. I lørdags var den 20-årige afghaner atter på besøg hos Dietrich P.

Jeg advarer mod at bruge forbrydelsen til at fremme had og vold Lorenz Caffier, minister

Natten til lørdag var han igen – eller stadig – i huset. Pludselig hørte hjemmehjælperen fra Bosnien ubehagelige lyde fra Dietrich P.s hus. Han var forbundet med den gamle mand med en avanceret babyalarm med kamera. Derfor blev han vidne til et mord. I huset overfaldt den unge afghanske asylansøger den 85-årige mand og skar halsen over på ham.

Bagefter stjal han Dietrich P.s bil og flygtede fra huset i den. Undervejs kørte han ind i en hæk, forlod bilen og løb videre, indtil han blev fundet og anholdt af politiet, som var alarmeret af den bosniske hjemmehjælper. Nu er den 20-årige afghaner varetægtsfængslet, sigtet for mord.

Noget motiv har politiet ikke, men man afviser, at mordet er politisk eller religiøst begrundet. Indenrigsministeren i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, hvor Wittenburg ligger, Lorenz Caffier (CDU), advarer mod at »misbruge forbrydelsen til at fremme had og vold«.

På den yderste højrefløj er forbrydelsen dog vanen tro blevet en del af retorikken mod flygtninge, noterer borgmesteren i Wittenburg, socialdemokraten Margret Seeman.

»Jeg håber, at borgerne sætter sig til værge mod den slags«, siger hun.

Sidste år blev der begået 56 mord eller forsøg i Meckenburg-Vorpommern, i 8 af de tilfælde var gerningsmanden ikke tysk, oplyser delstatens indenrigsministerium.

Den unge afghaners asylansøgning var afvist, og han stod til at blive sendt hjem fra Tyskland i januar.

En lang række forbrydelser

Mordet er det seneste eksempel på alvorlige forbrydelser begået af flygtninge, hvis ansøgning om asyl er afvist, Tyskland har oplevet i de senere år. Lavpunktet var terroranslaget mod et julemarked i Berlin i december 2016, da en afvist asylansøger fra Tunesien pløjede en stjålet lastbil ind i folkemængden, dræbte 12 og kvæstede 49.

I oktober blev 8 mænd, heraf 7 asylansøgere fra Syrien, anholdt i den sydtyske by Freiburg, sigtet for gruppevoldtægt mod en 18-årig pige. I løbet af de seneste to år er fire unge piger blevet myrdet af asylansøgere, heriblandt flere afviste.

Flere lignende sager har harmet befolkningen og lagt pres på politikerne for at fremme hjemsendelsen af afviste og ikke mindst kriminelle asylansøgere. Efter voldtægten i Freiburg overvejer man, om det er muligt at begynde at sende afviste kriminelle syriske flygtninge hjem.

I weekenden blev planer om at hurtigere og mere effektiv deportation af afviste asylansøgere lækket fra indenrigsministeriet. Ifølge flere tyske medier går planerne blandt andet ud på, at asylansøgere, som er kommet til Tyskland fra andre EU-lande, især i Sydeuropa, hurtigt skal sendes tilbage til dem i henhold til Dublin-aftalen.