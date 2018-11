Hvide Hus-presse dropper komiker ved traditionsrig middag

Den årlige korrespondent-middag for pressen i Det Hvide Hus bryder med traditionen for at invitere en komiker, når den næste middag bliver holdt i april.

Sidste år holdt komikeren Michelle Wolf en stærkt omdiskuteret tale under den traditionsrige korrespondent-middag.

Her langede hun hårdt ud efter både præsident Donald Trump, hans datter Ivanka og ikke mindst Sarah Huckabee Sanders, talsperson for Det Hvide Hus, der var til stede under middagen.

Michelle Wolf kaldte blandt andet Sanders for 'en kvindelig onkel Tom' og beskyldte hende for at lyve.

Arrangørerne bag middagen giver ingen begrundelse for, hvorfor der ikke bliver hyret en komiker i år, men skriver, at historiker Ron Chernow vil holde tale i stedet.

På Twitter kalder Michelle Wolf sammenslutningen af korrespondenter for 'kujoner'.

»Medierne er medløbere. Og jeg kunne ikke være mere stolt«, skriver hun.

Den årlige korrespondent-middag, også kendt som 'White House Correspondents' Association dinner', har været gennemført i over et århundrede.

Det er blevet en tradition, at en komiker tager gas på de amerikanske politikere ved middagen.

Ved tidligere middage har den siddende præsident deltaget som æresgæst.

Præsidenten har i de år også holdt en tale, hvor journalisterne er blevet drillet tilsvarende.

Det Hvide Hus har ikke meddelt, om præsident Trump deltager i år. Han er blevet væk de to gange, middagen indtil videre har været holdt i hans tid i embedet.

Forholdet mellem Trump og medierne er anstrengt, og han kritiserer jævnligt USA's større medier for at viderebringe 'falske nyheder'.

ritzau