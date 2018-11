Rejseivrig norsk chef for FN's klimaprogram trækker sig Den norske leder af FN's klimaprogram, Unep, trækker sig efter skandale om misbrug af rejsemidler.

Nordmanden Erik Solheim trækker sig som leder af FN's miljøprogram, Unep, efter stor kritik af hans rejsevaner og brug af FN-midler. Det oplyser han til til den norske avis Dagens Næringsliv.

Erik Solheim har fået kritik for misbrug af embedsmidler, siden en revision af hans udgifter som Unep-chef blev udgivet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Erik Solheim rejst 529 ud af 668 dage i jobbet. Det har ført udgifter for over 3,2 millioner danske kroner med sig. Udgifter FN har betalt.

Den britiske avis The Guardian erfarer, at Erik Solheim er blevet bedt om at trække sig af FN's generalsekretær, António Guterres.

Ifølge den britiske avis er afsløringerne af nordmandens forbrug af FN-midler blevet mødt med chok hos klimaorganisationer. En klimaforsker har til The Guardian kaldt det for 'sjofelt CO2-hykleri'.

Til Dagens Næringsliv siger Erik Solheim selv, at han 'er blevet enig' med generalsekretæren om sin opsigelse.

Ud over at revisionen kritiserer klimabelastningen fra hans flyrejser, sætter den også et spørgsmålstegn ved, om alle rejserne har været i forbindelse med arbejdet som chef for Unep.

Ifølge Solheim er revisionen af hans udgifter 'fuld af fejl'. Han siger samtidig, at revisionen hænger sammen med hans politiske idéer.

»Revisionsrapporten kom som en reaktion på, at jeg var den ledende reformator i FN. Mange var imod reformer og bidrog til at denne rapport blev udgivet, siger han til Dagens Næringsliv.

ritzau