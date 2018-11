EU's budget-tjek: Italienerne skal arbejde længere, mens grækerne undgår at blive skåret i pension

Er der kommet et brev fra Bruxelles? Jeg ventede ellers et fra julemanden«.

Man kunne næsten høre både hånlatteren og lårklasket helt fra Rom, da vicepremierminister Matteo Salvini skulle kommentere EU-Kommissionens kritik af Italien. Samt det faktum, at EU nu er klar til at straffe Italien for budgetunderskud og for, som EU ser det, at spille hasard med en økonomi, der i forvejen er mere end anstrengt.

Den trussel lod Lega-lederen helt kold, og ud over at tale om manglende breve fra julemanden gjorde han det klart, at han og den italienske regering ikke påtænker at ændre i sit budget. Og slet ikke påtænker at ændre i sin pensionsreform, som betyder, at italienerne fremover både kan få højere og tidligere pension.

Set fra Rom handler det om at føre en ekspansiv finanspolitik og sætte gang i en økonomi, hvor væksten længe har været negativ, og hvor især ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet, så hver fjerde unge italiener nu er uden job. I et land, hvor den generelle arbejdsløshed, er over 10 procent.

Derfor argumenterer regeringen for, at de ældre skal ud af arbejdsmarkedet, så de unge kan komme ind, og at det sammen med skattelettelser og en generel øget investering i velfærd vil give den nødvendige vækst.

Spiller hasard

Det tror man ikke på i Bruxelles. Her er vurderingen den stik modsatte: at regeringens politik vil køre italiensk økonomi ud over afgrunden. Derfor er Italien havnet i EU’s budgetskammekrog, som det fremgik, da kommissionen onsdag fremlagde sit halvårlige tjek af medlemslandenes økonomi, som den afspejler sig i landenes finanslove. Omvendt blev nabolandet Grækenland endelig og endegyldigt hevet ud af samme skammekrog, og hvis grækerne, især de græske pensionister, havde fået et brev fra Bruxelles, kunne de have troet, at det var fra netop julemanden.

Økonomikommissær Pierre Moscovici sagde nemlig, at set fra kommissionens side kan den græske regering godt aflyse de nedskæringer i pensionerne, som ellers er planlagt fra januar.

»Det græske folks anstrengelser har nu båret frugt, og det viser sig på både de offentlige finanser, på den økonomiske vækst og på den sociale retfærdighed«, sagde Moscovici og gav dermed især et håb til de græske pensionister, som i disse måneder har gået og frygtet endnu en nedskæring i pensionen.

En af dem er 73-årige Thanasis Efkarpiulis fra Athen, som Politiken mødte i sommer. Den julidag fortalte han om, at han netop om morgenen havde hørt i radioen, at pensionen igen skulle beskæres med mellem 18 og 35 procent. Han får godt 5.000 kr. i pension, den er blevet beskåret flere gange, og han og hans kone skal i dag ikke bare forsørge sig selv, men også deres søn, som er blevet arbejdsløs.

Det er blevet en helt normal situation i Grækenland efter krisen: at de ældre forsørger en hel familie med pensioner, som engang var favorable, men som er blevet beskåret flere gange i de år, hvor Grækenland har været sat mere eller mindre under administration, og hvor EU har skærpet betingelserne for at give yderligere lån. Et af de skærpede krav har netop været at ændre pensionssystemet, så grækerne både skulle arbejde længere og samtidig have mindre i pension.