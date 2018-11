Ydmyget USA forhandler fred med fanger fra Guantanamo Nato og USA bomber mere end nogensinde i Afghanistan, men alligevel er Vesten tvunget til at forhandle med gamle Guantanamofanger.

Aldrig tidligere i Nato’s og USA’s 17 år lange krig mod Taleban har bomberegnen over det krigshærgede Afghanistan været kraftigere end i år. På fire år er angrebene i krigen, som Nato og Vesten nærmest har glemt, blevet mere end femdoblet. Frem til oktober i år var tallet 5.213 bomber mod 947 bomber i hele 2015. Man skal tilbage til 2010, hvor Nato havde over 130.000 soldater i landet for at finde tal i nærheden af årets rekord.

Luftkrigen over Afghanistan er kommet, efter præsident Donald Trump sidste år gav sine generaler grønt lys til en meget aggressiv taktik, hvor fly og specialstyrker må finde og angribe Taleban, uden at de først havde været i kamp med amerikanske soldater eller de afghanske sikkerhedsstyrker.

USA er »kravlet ned fra træet«

Alligevel har USA og Nato heller aldrig været længere væk fra en sejr i det krigshærgede land end i dag. Men bomberegnen handler heller ikke om at sejre, men om at forhindre et nederlag til Taleban. Derfor har USA samtidig opgivet en række krav til Taleban om forudsætningerne for egentlige fredsforhandlinger. Ifølge en diplomat med mangeårigt nært kendskab til krigen, som ønsker anonymitet, er »USA kravlet ned fra et højt træ« gennem de seneste måneder for at imødekomme Taleban.

Bill Roggio har for det amerikanske netmedie Long War Journal fulgt krigen siden 2001. Han er enig i vurderingen, men tilføjer, at USA og Nato nærmer sig en »egentlig ydmygelse« i Afghanistan. Han peger på, at Taleban i dag har hel eller delvis kontrol over både et større landområde og en større del af befolkningen end nogensinde, siden Taleban-regeringen blev væltet efter terrorangrebene på New York og Washington 11. september 2001.

Det er lykkedes regeringen i Kabul og Nato at holde hovedstaden og de største byer, men tanken om at kunne sprede fred og fremskridt gradvist til landdistrikterne er forlængst opgivet.





Roggio fremhæver også, hvordan Taleban i de seneste uger »har slået os (USA, red.) i ansigtet« ved at lade to tidligere fanger fra den stærkt kritiserede amerikanske fangelejr i Guantanamo sidde ansigt til ansigt med præsident Trumps udsending til Afghanistan, den tidligere amerikanske FN-ambassadør Zalmay Khalilzad, under samtaler mellem parterne i Golfstaten Qatar.

Fra Guantanamo til forhandlingsbordet

Khairullah Khairkhwa og Mohammed Fazl blev løsladt fra den amerikanske fangelejr i 2015 sammen med tre andre i bytte for en amerikansk soldat i Talebans fangenskab. De to tilhørte, som viceforsvarschef og indenrigsminister under Talebans rædselsregime i Afghanistan, bevægelsens absolutte inderkreds. USA afviste i 12 år at lade dem slippe fri med henvisning til, at de var særligt farlige for Vesten.