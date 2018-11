Ukraines flåde: Russerne har skudt på os – seks er såret Efter en dag med uenigheder siger den ukrainske flåde, at russiske styrker har affyret skud mod og boardet flere af deres skibe.

Opdateret klokken 21.43

Den ukrainske flåde meddeler, at flere af deres skibe er blevet beskudt af Rusland.

Seks personer er angiveligt sårede, og to ukainske skibe skulle være i russisk varetægt. Et tredje skibs videre færd er blokeret. Det skriver den ukrainske flåde på sin facebookside, som de løbende opdaterer med nyheder.

Episoden skal eftersigende være foregået ved Kertjstrædet, der adskiller Krim-halvøen fra Rusland.

Meldingerne fra den ukrainske flåde kommer efter en dag, hvor et russisk fragtskib har ligget på tværs under en bro, så de tre ukrainske skibe ikke har kunnet sejle igennem til Det Azovske Hav.

En talsperson for den ukrainske præsident Petro Porosjenko meddeler, at præsidenten har indkaldt til et hastemøde med toppen af det ukrainske militær.

Begge lande anklager hinanden for at udvise provokerende adfærd.

»Ruslands provokerende handlinger i Sortehavet og Det Azovske Hav har krydset linjen og er blevet aggressive. Russiske skibe har krænket vores ret til at navigere maritimt og har brugt ulovlig magt mod ukrainske flådeskibe«, siger Ukraines udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Et vidne, som Reuters har talt med, har set russiske kampfly i luften over broen, mens russisk stats-tv har rapporteret, at militærhelikoptere har været i området i løbet af dagen.

Rusland: Ukraine provokerer

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB hævder modsat, at det er Ukraine, der bevidst har fremprovokeret sammenstødende.

»Der er uigendriveligt bevis på, at Kijev har forberedt og orkestreret provokationer i Sortehavet. Dette materiale vil snart blive offentliggjort«, siger FSB i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Den ukrainske flåde siger, at en russisk kystvagt har påsejlet en slæbebåd, mens de russiske grænsemyndigheder hævder, at de ikke er blevet advaret om rejsen på forhånd.

Rusland og Ukraine har ellers en fælles aftale, der skal sikre, at begge lande kan benytte sig af farvandet, men siden Krim blev annekteret i 2014, har spændingerne været stigende.