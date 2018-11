Skade på sejl standser maratonsvømmetur over Stillehavet 51-årig fransk-amerikansk mand må afbryde svømmetur over Stillehavet på grund af skade på følgeskibets sejl.

Et ødelagt sejl på et følgeskib har fået fransk-amerikanske Ben Lecomte til at opgive at svømme over Stillehavet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ben Lecomte og hans følge har tilbagelagt omkring 2780 kilometer - cirka en tredjedel af distancen.

Den 51-årige svømmer kalder det en stor skuffelse, at missionen nu må afbrydes.

»Vi har været udsat for forræderiske vinde, regn og bølger, som har tvunget os til at ændre kurs, og en skade på sejlet er et uovervindeligt tilbageslag, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse.

Svømmeturen begyndte 5. juni og tog sit udgangspunkt fra kysten ved Japan.

Endemålet var San Francisco i USA - en distance på i alt 9260 kilometer.

Med gennemsnitligt otte timers daglig svømning var det ventet, at det ville tage omkring seks måneder.

Målet med svømmeturen har været at sætte fokus på den stigende mængde plastik, der finder vej til verdenshavene, og som udgør en trussel for dyre- og planteliv.

Planen var, at det skulle ende med en tv-dokumentar.

Det er ikke første gang, Ben Lecomte forsøger sig med en usædvanligt lang svømmetur. I 1998 svømmede han over Atlanterhavet. Den tur strakte sig over 73 dage.

ritzau