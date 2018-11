Lig hentes op af massegrave i Syrien - kan bruges som bevis Syriske gravere har fundet over 500 lig i massegrav nær Raqqa, som var hovedstad i Islamisk Stats kalifat.

Syriske gravere har fundet over 500 lig i en massegrav nær byen Raqqa, som tidligere var hovedstad i Islamisk Stats selverklærede kalifat i landet. Det oplyser en lokal embedsmand.

Arbejdet med afdækningen af massegrave i og omkring Raqqa bliver foretaget af lokale grupper og redningsmandskab. De fundne lig og ligdele har stor betydning for planlagte retssager mod krigsforbrydere.

»Vi er inde i et kapløb med tiden. Disse lig er ved at gå i opløsning i et usædvanligt hurtigt tempo«, siger Sara Kayyali fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch.

Islamisk Stat blev fordrevet fra Raqqa for et års tid siden efter en langvarig om omfattende amerikanskstøttet militærindsats med blandt andet kurdiske militser i forreste linje.

Redningsarbejderne fortsætter med at finde nye massegrave i selve byen og i dens opland. Mindst ni massegrave er blevet fundet i og omkring Raqqa. I gravene ligger blandt andet ofre for amerikanske luftangreb, militsfolk fra Islamisk Stat og civile.

En af de største massegrave - Panoramagraven - indeholder omkring 1500 lig. Den er den hidtil største, som er blevet fundet.

Hammoud al-Shawakh, en lokal embedsmand, der er med til at systematisere arbejdet, siger, at 516 af ligene i den store grav menes at være gravet fri. Ifølge ham er der tale om medlemmer af Islamisk Stat og civile.

Abdul Raouf al-Ahmad, en retsmediciner, siger, at de lokale graverhold arbejder mere end syv timer i træk dagligt - fra klokken 08.00.

»Efterhånden som vi graver ligene fri, bliver det dokumenteret, hvorvidt det er militsfolk, civile, børn, babyer, teenagere, kvinder eller almindelige mænd«, siger han.

»Vi dokumenterer deres højde, deres tøj, deres smykker, deres kvæstelser og dødsårsagerne«, siger han.

Internationale menneskerettighedsgrupper udtrykker bekymring for, at de lokale grupper ikke får den nødvendige støtte. De har brug for blandt andet ekspertviden, medicinsk ekspertise og menneskelige ressourcer.

ritzau