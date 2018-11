Ældre mand i Texas tilstår 90 drab Samuel Little, en hjemløs tidligere bokser, dræbte først og fremmest narkomaner og prostituerede.

En 78-årig mand i Texas i USA har tilstået, at han har begået 90 drab mellem 1970 og 2005, oplyser det føderale politi FBI. Manden kan dermed være den værste seriemorder i landets historie.

Samuel Little, som er tidligere bokser, dræbte først og fremmest narkomaner og prostituerede. Hidtil har retsvæsnet kun kunnet bekræfte 34 af drabene.

Little blev anholdt i 2012 i et skur for hjemløse. Han var mistænkt for narkotikakriminalitet. Under efterforskningen kunne politiet knytte hans dna til drabene på tre kvinder i Los Angeles. De blev dræbt i perioden 1987-1989. Han blev dømt for drabene i 2014.

Derefter har Samuel Little tilstået stadigt flere drab, og det samlede antal er nået op på 90.

Han skal have slået sine ofre ned og derefter have kvalt dem. Da han hverken efterlod skudsår eller stiksår i ofrene har myndighederne formodet, at mange af ofrene var døde af narkotikaoverdoser, uheld eller naturlige årsager.

I begyndelsen af 1980'erne blev Samuel Little anklaget for drab på kvinder i Mississippi og Florida, men han blev ikke dømt.

Levede et nomadisk liv

En af FBI's analytikere, Christina Palazzolo, har tidligere i år sagt, at Little 'rejste fra by til by og fra stat til stat', med en politimand og oplyste detaljer om hvert drab, han havde begået.

»Jackson, Mississippi - et; Cincinnati, Ohio - et; Phoenix, Arizona - tre; Las Vegas, Nevada-et«, sagde Palazzolo.

Little kan angiveligt huske alle detaljer og omstændigheder ved hvert drab - men han kan ikke placere dem tidsmæssigt.

»Det vil blive bekræftet, at Little var en af de værste - måske den værste - seriemorder i USA's historie«, siger Bobby Bland, som er distriktsanklager i Ector County, hvor Little sidder fængslet.

Den værste seriemorder i USA's historie menes at være Gary Ridgway, den såkaldte 'Green River Killer', der blev dømt for 49 drab, Han sidder fængslet i delstaten Washington.

Little voksede op i Ohio, droppede tidligt ud af skolen og levede et nomadisk liv, hvor han skaffede sig penge ved butikstyverier og røverier, siger FBI.

ritzau