Garry Ridgway , kendt som The Green River Killer . Ridgway er dømt for 49 mord, begået i staten Washington.

Hjemløs begik 90 mord uden at blive opdaget - Nu fortæller han politiet om dem i detaljer Efterforskerne tøver ikke med at kalde ham et monster. Med stor entusiasme og fortællelyst er 78-årige Samuel Little begyndt at give detaljerige beskrivelser af 90 hidtil uopklarede drab. Nu forventes det, at han vil få status som den værste seriemorder i USA's historie.