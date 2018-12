Videoen går viralt: High five mellem Putin og bin Salman vækker vrede En varm hilsen mellem de to udsatte statsledere Vladimir Putin og Mohammed bin Salman på G20 topmødet har skabt røre på sociale medier.

To af klassens slemme drenge, som mange af de andre helst ikke vil omgås, kommer tilsyneladende godt ud af det med hinanden.

Da Ruslands præsident, Vladimir Putin, fredag mødte kronprinsen af Saudi Arabien, Mohammed bin Salman, på G20 topmødet i Buenos Aires, Argentina, hilste de to herrer på hinanden med brede smil og et hårdt, high five-lignende håndtryk.

Spotted at the G20 summit: Saudi Arabia's Mohammed Bin Salman shaking hands and smiling with Russian President Vladimir Putin: https://t.co/wjG44vkQla pic.twitter.com/MQ4M4UyuqS — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 30. november 2018

Videoen af de to herrer har vakt opsigt og røre på de sociale medier.

Den hjertelige hilsen kommer kort tid efter, at Mohammed bin Salman mistænkes for at have beordret mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi på et konsulat i Istanbul.

Putin mistænkes samtidig for at have orkestreret nervegasangrebet på den russiske eksagent Sergei Skripal i England. Derudover åbnede russiske flådefartøjer ild mod ukrainske skibe ud for Krim i søndags, hvilket ses som en optrapning af konflikten mellem de to lande.

Hvor er Trump?

Folk på Twitter og andre sociale medier var hurtige på tasterne, efter videoen gik viralt. Hvad siger de to mænd mon til hinanden, der er så morsomt, midt under et alvorligt topmøde og kun kort afstand fra store gadedemonstrationer i Buenos Aires?

»Du ville også være glad, hvis du slap afsted med mord«, skriver Aaron Blake, der er politisk reporter på The Washington Post med henvisning til, at CIA har konkluderet, at det var Salman, der krævede Khashoggi dræbt på konsulatet i Istanbul.

You would be happy too if you just got away with murder. https://t.co/BC4iU25kkr — Aaron Blake (@AaronBlake) 30. november 2018

Alt imens de to statsledere vækker opsigt, er USA’s præsident, Donald Trump, usædvanligt fraværende.

Han har fra starten forsøgt at blande sig uden om Khashoggi-sagen ved at udtale, at »vi får måske aldrig alt fakta at vide«. Trump har ingen møder planlagt med Salman under G20, men det skyldes ifølge ham selv blot, at ingen har arrangeret et møde mellem dem - altså ikke på grund af ondt blod.

Han aflyste dog et planlagt møde med Putin, der skulle have fundet sted i torsdags, da det kom frem, at Rusland tog ansvaret for at have åbnet ild mod de ukrainske skibe.

Princeton-professoren Julian Zelizer undrer sig i en kommentar i CNN over, hvorfor Trump Trump bogstavelig talt holder sig i baggrunden og ikke fordømmer statsledernes opførsel.

»Hvor er præsident Trump, når det kommer til deres opførsel, og hvad får ham til at forblive så stille? Hvis Trump havde en større autoritet på verdenscenen, og færre spørgsmålstegn vedrørende etikken i hans præsidentskab, ville han være i en meget bedre position til at tage afstand fra den mest afskyelige opførsel, vi har set«, skriver Zelizer.