G20 er slut - nu venter alle på middag med Trump og Xi G20-landene enes om sluterklæring med løfter om at tackle årsagen til flygtningestrømme og reformere WTO.

Handelskrigen mellem USA og Kina var et af de emner, der på forhånd kastede en tung skygge hen over G20-topmødet, allerede inden det gik i gang i den argentinske hovedstad, Buenos Aires.

Men lørdag er det lykkedes lederne fra verdens 19 største økonomier plus EU at blive enige om en fælles sluterklæring efter to dages topmøde.

I timerne inden havde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, erkendt, at det var hårdt arbejde at banke en sluterklæring på plads.

»Men jeg vil tro, at vi kan komme frem til noget, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

I sluterklæringen erkender G20-lederne, at der er visse uoverensstemmelser på handelsområdet.

De 'fornyer forpligtelsen til at arbejde sammen om at forbedre en regelbaseret international orden' og enes om at reformere Verdenshandelsorganisationen WTO.

Landene vil muligvis diskutere konkrete tiltag allerede på næste G20-topmøde i Japan i 2019, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

På klimaområdet siger de af landene, der har skrevet under på klimaaftalen fra Paris, at de fortsat vil arbejde for at bremse klimaforandringerne.

Samtidig vil de arbejde for at fremme bæredygtig udvikling og økonomisk vækst, fremgår det ifølge nyhedsbureauet Reuters af erklæringen.

Trump skal mødes med Kinas præsident

USA, som under præsident Donald Trump har trukket sig fra Paris-aftalen, forpligter sig stadig til at 'bruge alle energikilder og teknologier' og samtidig beskytte miljøet, fremgår det af erklæringen, skriver Reuters.

Efter, at topmødet formelt er slut, mødes Trump til middag med den kinesiske præsident, Xi Jinping. Det er et møde, der vil blive holdt nøje øje med.

De to lande befinder sig dybt i en handelsstrid, hvor de har lagt ekstra told på hinandens varer. Men Trump har inden G20-mødet antydet, at det kunne være muligt at finde en løsning, der gør, at de to lande vil undgå flere forhøjede toldsatser.

ritzau