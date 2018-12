Efter krigslignende tilstande i Paris: Chokeret Macron under pres fra alle sider Kun indrømmelser til glemte franskmænd kan hindre ny vold, lyder det fra både højre og venstre til Macron. Frankrig i chok efter hidtil uset vold i Paris.

Kranvogne havde hele søndagen travlt med at fjerne udbrændte biler i de centrale og mest velstående dele af Paris. Butiksejere og restauratører forsøgte at erstatte smadrede ruder med krydsfiner og plastik, og kommunale renovationsfolk fjernede resterne af barrikader på de store avenuer som Avenue Friedland, mens dødtrætte politifolk så til. »Macron demission« (»Macron, træd tilbage«), råbte en gruppe unge, mens de kaldte gendarmer i nærheden for horeunger og Macrons lakajer.