Endnu har May ikke fået flere over på sin side Dramaet fortsætter i London

Det er først på tirsdag, den finder sted, den afgørende britiske afstemning om skilsmisseaftalen fra EU. Det er først på tirsdag, at premierminister Theresa May meget vel kan risikere at komme i mindretal.

Og efter to af de fem debatdage, hun selv har afsat til Brexit-debatten, står det klart, at den risiko ikke er blevet mindre. Man kan dog heller ikke konkludere, at den er blevet større. Det eneste, man med sikkerhed kan konkludere er, at den politiske situation i London spidses til. Time for time.

Briterne er som bekendt gode til at debattere, og de er også gode til at debattere længe. Således blev klokken 02.29 natten til onsdag, før debatten sluttede i Underhuset med tre nederlag til regeringen, der som den første britiske regering måtte indkassere et nederlag for »foragt for Parlamentet«, og som siden blev tvunget til at udlevere alt materiale om de juridiske konsekvenser af Brexit. Materiale, som regeringen mente var interne regeringsdokumenter. Parlamentet mente noget andet.

Og da materialet var blevet offentliggjort torsdag middag, blev et af May-regeringens problemer cementeret. Underhusets ti nordirske mandater, som til daglig sørger for, at Mays Konservative har flertal, har tidligere meddelt, at de stemmer imod hendes skilsmisseaftale med EU. Og efter at have set hele det juridiske materiale er de blevet endnu mere faste i deres nordirske kød. Det er ikke herfra, hun får hjælp. Igen er det backstoppet, der gør knuder.

En spændetrøje

Det backstop, som EU og den britiske regering har enedes om som en slags forsikring, hvis ikke de to parter kan blive enige om de fremtidige vilkår. Så træder backstoppet i kraft, og Storbritannien forbliver i EU’s toldunion, indtil man bliver enige om at skilles endeligt. Både Theresa May og EU’s forhandlere siger, at det kun er noget, der skal træde i kraft, hvis alt andet går galt. Men Mays hjemlige modstandere – og de er mange – læser det som spændetrøje, EU trækker ned over Storbritannien, for at få dem til at blive i Unionen. Rent juridisk er det også klart, at havner Storbritannien i et backstop, skal de blive enige med EU for at forlade det.

Natten til onsdag blev også natten, hvor et flertal i Underhuset, heraf 26 af Mays egne, vedtog, at Parlamentet skal involveres, hvis Mays aftale falder på tirsdag. I så fald er en af mulighederne, at hun går tilbage til Parlamentet og prøver en gang til. Sker det, har Parlamentet nu sikret sig ret til at være medbestemmende. Men som Channel 4’s politiske redaktør, Gary Gibbon, skriver på sin blog:

»Dermed vil MP’erne (medlemmerne af Underhuset, red.), i teorien, være i stand til at komme med deres løsning på Brexit-knuden. Der er bare et lille problem: De skal blive enige«.

Den mulighed har hidtil ikke været til stede. For vel er der et flertal mod Mays plan, men det er et flertal, der er enige om at være imod. Ikke et flertal, der på noget tidspunkt har været enige om at være for. Det er et flertal, hvor nogle vil ud af EU, men fortsat kunne samarbejde. Andre vil helt ud, og andre igen vil helst blive.

Theresa May har nu fem dage til at finde det flertal, som lige nu er meget svært at få øje på, men bag kulisserne forhandles på kryds og tværs. Hidtil har det dog ikke bonet ud til Theresa Mays fordel.

Hun fortsætter maraton-debatterne i Underhuset og har også sagt ja til en duel med Labours leder, Jeremy Corbyn. Det sagde hun nej til i valgkampen sidste år, men nu siger hun ja. Men hvor hun ville have en debat med flere deltagere end de to på BBC, ville han være alene med hende på ITV. Nu har BBC trukket sig, ITV er stadig interesseret, så måske, måske ikke, mødes Theresa May og Jeremy Corbyn søndag aften til duel. Inden det endelige slag tirsdag.