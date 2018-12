Det varme knus viser, hvor stor lettelsen var hos begge kvinder Med valget af Annegret Kramp-Karrenbauer til formand for sit parti, ser fremtiden for kansler Angela Merkel meget lettere ud. Det vil gavne hele Europa.

FOR ABONNENTER

Lidt tøvende rejste hun sig op og stod rank i sin blå jakke. Så begyndte hun langsomt at slå hænderne sammen i et sært urytmisk bifald. Angela Merkel havde netop afgivet magten og stod symbolsk på scenen bag den trio, der netop havde erklæret deres sammenhold efter med den nye formand Annegret Kramp-Karrenbauers ord at have »turneret landet rundt som et rockband«.