Analyse: May vil tale med EU igen. Men der er ikke noget at snakke om

Hun havde lyttet, sagde hun, den britiske premierminister, Theresa May, da hun mandag eftermiddag udskød afstemningen om skilsmisseaftalen med EU. Parlamentet svarede igen med en hånlatter, og med den blev alt åbnet igen i det politiske spil, der begyndte 16. juni 2016, da briterne stemte sig ud af EU. Theresa Mays stålsatte forsikringer om, at det »er min aftale eller ingen aftale« (»My way or the highway!«) viste sig i mødet med nederlaget at være skrevet i sand. Flertallet var imod Theresa May.