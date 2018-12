Tidligere canadisk diplomat er tilbageholdt i Kina Kina har angiveligt tilbageholdt en tidligere canadisk diplomat, der var på besøg i den kinesiske hovedstad.

Den tidligere canadiske diplomat Michael Kovrig er blevet tilbageholdt i Kina. Det oplyser flere internationale nyhedsbureauer.

Kovrig er angiveligt blevet tilbageholdt i forbindelse med et af sine mange besøg i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Det oplyser kilden ifølge AP på betingelse af at være anonym. En embedsmand fra den canadiske regering har angiveligt bekræftet oplysningen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Michael Kovrig var en af premierminister Justin Trudeaus politiske støtter, da Trudeau i 2016 besøgte Beijing.

Forholdet mellem Canada og Kina er anstrengt i disse dage.

Årsagen er, at canadiske myndigheder for nylig anholdt Huaweis kinesiske finansdirektør i lufthavnen i den canadiske by Vancouver.

Kina har truet med, at anholdelsen ville føre til konsekvenser. Det er dog endnu uvist, om de to episoder hænger sammen.

Roland Paris, der er en af Trudeaus tidligere rådgivere, skriver på Twitter, at kinesisk hævn vil være 'uacceptabelt' og 'meningsløst'.

»Det kommer ikke til at have nogen indflydelse på den retlige gang i Canada. Det bør Beijing vide ud fra tidligere erfaringer«, skriver han.

Den Internationale Krisegruppe, hvor Kovrig er seniorrådgiver, meddelte allerede tidligere tirsdag, at den var bekendt med, at gruppens nordøstasiatiske seniorrådgiver var blevet tilbageholdt.

Gruppen oplyste i øvrigt, at Kovrig siden februar 2017 har været ansat på fuldtid som ekspert i gruppen. Kovrig har tidligere fungeret som diplomat i Beijing, Hongkong og i FN.

Huaweis finansdirektør, 46-årige Meng Wanzhou, blev på anmodning fra USA anholdt 1. december i lufthavnen i Vancouver. Her skulle hun skifte fly for at komme videre til Mexico.

USA kræver hende udleveret til mulig retsforfølgelse.

Hun er datter af grundlæggeren af Huawei. Firmaet er verdens største leverandør af netværksudstyr til telekommunikation og verdens næststørste producent af smartphones.

Amerikanske myndigheder mistænker hende og Huawei for at have overtrådt USA's sanktioner mod Iran.

Det er fortsat uvist, om de canadiske myndigheder vil løslade hende mod kaution. Et retsmøde mandag ved en domstol i Vancouver sluttede, uden at dommeren traf en beslutning.

Retsmødet genoptages tirsdag aften dansk tid.

ritzau