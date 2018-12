Löfven udpeges til statsministerbud, men flere og flere taler om Annie Lööf

Når Stefan Löfven stemmes ned på fredag, rykker et ekstravalg endnu lidt tættere på. Kan Centerpartiets leder, Annie Lööf, være et acceptabelt kompromis som statsminister?

Det så ud til at blive en uge med fremgang for den socialdemokratiske leder, Stefan Löfven. I mandags var han parat til at gå til Riksdagens formand og forelægge ham en nedskreven aftale, som han havde forhandlet frem i løbet af fem intense døgn. Et forlig med Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet, der ville give ham fire år mere på posten som Sveriges statsminister. En aftale med en lang række indrømmelser på skatteområdet, satsninger på handikapområdet og mere generøse regler for familiesammenføring.