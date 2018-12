Analyse: EU får svært ved at hjælpe May

Før dagens EU-topmøde har Theresa May rejst rundt i EU’s hovedstæder med hatten i hånden. EU-lederne vil gerne komme den desperate britiske premierminister i møde, men de frygter, at hjælpen vil være forgæves.

Det første spørgsmål, den britiske Brexit-minister blev mødt med, da han for første gang satte fod i Bruxelles efter ydmygelsen mandag aften, var, om han var flov? Om han var pinligt berørt over udskydelsen i 11. time af afstemningen i det britiske parlament om skilsmisseaftalen mellem EU og Theresa May?