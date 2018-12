»Såret« og »handlingslammet«: Theresa May vågner op til hårde hug fra britisk presse

Flere avisforsider fremhæver, at Theresa May er såret og svækket trods sejren i mistillidsafstemningen.

Hvis premierminister Theresa May i et optimistisk øjeblik havde håbet på skulderklap fra de britiske aviser oven på at have vundet mistillidsafstemningen, så vågner hun torsdag til en slem skuffelse.

Therese May fik 200 stemmer bag sin fortsatte ledelse af Det Konservative Parti, mens 117 prompte ville af med hende.

Flere aviser fremhæver på deres forsider, at Theresa May nok vandt slaget mod sit bagland, men kommer blodig fra slagmarken. The Times skriver, at den »sårede« May »halter hjem«.

Daily Mirror er i julestemning og serverer et gastronomisk budskab om, at May’s ’goose is cooked’, hvilket kan oversættes til, at alt håb er ude for hende. Med fede bogstaver fortsætter the Mirror om regeringschefens julemiddag: »It’s lame duck for Christmas« – hun er handlingslammet før højtiden.



Der er lidt mindre dramaturgi og mere høflighed i The Guardians udtryk på torsdagens forside, men analysen er den samme: Med så mange stemmer imod sig i sit eget parti, vil Theresa May få ualmindelig svært ved at finde opbakning til sin Brexitpakke i det britiske parlament.

»Tory coup fails«, kupforsøget slog fejl, men »oprørets omfang skader May«.

The Guardian front page, Thursday 13 December 2018: Tory coup fails. But scale of rebellion damages May pic.twitter.com/ZPOVCnTkbR — The Guardian (@guardian) December 12, 2018

Så er der straks mere hån i tabloide The Sun, der laver et bogstavrim over det engelske udtryk om at sige farvel og tak: »Call it a day«.

»Time to call it May«, skriver avisen, der gør en dyd ud af at fremhæve, at partilederen angiveligt på et møde for den konservative gruppe i parlamentet lovede at træde tilbage senest før det næste valg til parlamentet.

Tomorrow's front page: Theresa May was left wounded after a battering by Tory Brexit rebels in a make-or-break confidence vote https://t.co/SZTSNZoCZq pic.twitter.com/3OO11Qrm85 — The Sun (@TheSun) December 12, 2018



Theresa May kan dog søge en smule trøst i et par britiske avisforsider, der har et budskab om, at Theresa May nu har fejet oprørerne af banen og derfor bør få noget arbejdsro nu. Daily Mail og Daily Express bruger det samme udtryk:

»Now let her get on with the job!«, skriver Daily Mail, der fremhæver det positive i, at to-tredjedele af partiet har givet hende et skulderklap.

DAILY MAIL: Now let her get on with the job! #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/oaEihTtsOv — Neil Henderson (@hendopolis) December 12, 2018