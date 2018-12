Canadiere er under lup for sikkerhedsbrud i Kina

Det kinesiske udenrigsministerium bekræfter, at to canadiske borgere bliver efterforsket for at sætte den nationale sikkerhed overstyr.

De to mænd har været forsvundet den sidste uge, hvor det ikke har været muligt for de canadiske myndigheder at få kontakt til dem.

Efterforskningen finder sted i megabyen Beijing og den nordøstlige by Dandong, fortæller ministeriets talsmand Lu Kang.

»De er mistænkt for at være involveret i aktiviteter, der kan bringe Kinas nationale sikkerhed i fare«, lyder det.

Ifølge Lu Kang har Kina informeret Canadas ambassade om efterforskningen og fortalt om de to mænds rettigheder.

Efterforskningen sker, på et tidspunkt hvor der i forvejen er spændinger i forholdet mellem Canada og Kina.

De er blusset op, efter at canadiske myndigheder i sidste uge anholdt Huaweis kinesiske finansdirektør i lufthavnen Vancouver.

Mod kaution blev Meng Wanzhou tirsdag løsladt. Men hun skal vidne i retten i februar og skal bære en fodlænke indtil da.

Amerikanske myndigheder har anmodet Canada om at udlevere hende, fordi de mistænker hende for at have overtrådt USA's sanktioner mod Iran.

ritzau