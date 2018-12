Skænderi mellem May og Juncker: Brexit stjal igen showet på EU-topmøde

Theresa May og Jean-Claude Juncker startede fredagens EU-topmøde med en ’robust diskussion’. Sådan kalder man vist skænderier på ’underdrivsk’ i politik. Lydløse billeder fra EU-ledernes mødestart kører altid på storskærm i presselokalet. Normalt ser vi ufarlige håndtryk og kindkys, men denne gang var der drama på drengen. En tydeligt ophidset Theresa May ser EU-Kommissions-formanden i øjnene med et anklagende blik.

»Hvad kaldte du mig? Du kaldte mig tåget!«, siger Theresa May.

»Nej, jeg gjorde ej«, svarer Jean-Claude Juncker.

Eller sådan tror vi i hvert fald, at de sagde. Den britiske tv-kanal Channel 5 satte nemlig hurtigt to mundaflæsere på opgaven, og disse eksperter mener at vide, at ovenstående kom over ledernes læber.

På et efterfølgende pressemøde erkendte den muntre kommissionsformand, at de ikke ligefrem havde danset kinddans. Men han tilføjede, at den britiske premierminister skam var endt med at kysse ham, da han først havde gjort det klart, at det ikke var Theresa May selv, der var tåget, men brexitdebatten i Storbritannien generelt.

Den lille episode ved årets sidste topmøde opsummerer på fornem vis dets forgængere i 2018: Der kan være nok så vigtige andre emner på dagsordenen, men brexit ender med at stjæle showet.

Vi står igen-igen i en situation, hvor Theresa May rejser hjem til London for at overbevise sine skeptiske partifæller om, at EU ikke kan tilbyde en bedre skilsmisseaftale end den, hun efter to års forhandlinger skrev under på i november.

Stridens kerne er igen-igen den såkaldte bagstopper. Aftalen mellem EU og Storbritannien betyder, at man vil oprette et fælles midlertidigt toldområde, der skal sikre, at der ikke kommer nogen hård grænse med toldkontrol på den kommende ydre EU-grænse mellem Nordirland og Irland. Denne bagstopper er en forsikringsordning, som kun skal træde i kraft, hvis EU og Storbritannien ikke formår at blive enige om en omfattende handelsaftale, som kan træde i stedet.

Theresa Mays kritikere forlanger håndfaste juridiske garantier for, at bagstopperen har en udløbsdato, så Storbritannien ikke risikerer at være bundet for evigt til EU’s regler. Men så er det jo ikke længere en forsikringsordning, afviste EU-lederne, der i stedet sendte Theresa May hjem med forsikringer til det britiske hjemmepublikum om, at ingen i EU ønsker at benytte bagstopperen; at man meget hellere vil have en ambitiøs handelsaftale.

Altså et deja-vu. Igen afventer vi udkommet af den uforudsigelige interne britiske brexitdebat. Men der er dog denne gang den alvorlige forskel, at vi kun har lidt over 100 dage, til brexit træder i kraft. Risikoen for, at Storbritannien 29. marts 2019 braser ud af unionen uden en aftale, bliver trods den økonomiske katastrofe, det vil medføre på begge sider af kanalen, stadig mere udtalt.