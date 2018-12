11 personer dør efter religiøst måltid i indisk tempel

11 personer - heriblandt to børn - har mistet livet i Indien formentlig på grund af et voldsomt tilfælde af madforgiftning.

Det oplyser det lokale politi lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De 11 personer døde umiddelbart efter at have indtaget et religiøst måltid i et tempel i det sydlige Indien. Det var angiveligt en omgang ris med stegte grøntsager, der forårsagede dødsfaldene.

Ud over de omkomne er mere end 130 personer blevet indlagt på hospitalet, skriver nyhedsbureauet AFP. Symptomerne lyder blandt andet på opkast, diarré og vejrtrækningsproblemer.

En lokal politileder med oplyser, at templets besøgende fik det dårligt straks efter at have indtaget maden.

Politiet oplyser i øvrigt, at tre personer fra templets ledelse er blevet anholdt. Prøver af maden skal nu undersøges.

ritzau