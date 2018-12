Studerende får statue fjernet: Gandhi beskyldes for racisme

Gandhi regnes for at være en af verdenshistoriens helt store fredsfortalere.

Det har ikke hindret studerende ved universitetet i Ghanas hovedstad Accra i at få fjernet en statue af den berømte inder. De var utilfredse med, at der ikke var rejst nogen statue af afrikanere forinden og anser i øvrigt Gandhi for at have været racist.

De har fremhævet en række af Gandhis udtalelser omkring år 1900, hvor han blandt andet beskylder det sydafrikanske Boer-styre for at fornærme indere ved at klassificere dem som kaffer - et udtryk, der dækkede over de indfødte sorte.

Og hvorfor overhovedet rejse en statue af en udlænding, en inder? »Hvorfor skal vi ophøje andre menneskers ’helte’ ved et afrikansk universitet, når vi ikke har ophøjet vore egne? Vi anser det for at være et slag i ansigtet«, skriver de i en underskriftindsamling, der protesterer mod statuen.

De peger på, at blandt andet amerikanske universiteter fjerner statuer, segl og bygningsnavne, der henviser til slavetiden.

»Hans udsagn viser, at han ikke ville være sammen med os sorte. Hvorfor skulle vi være sammen med ham efter hans død ved at have en statue af ham på universitetet?«, spørger lederen af universitetets institut for afrikanske studier, Obadele Kambon ifølge CNN.

Undren i Sydafrika og Indien

Mahatma Gandhi regnes for det moderne Indiens nationalhelt. Og her er man konsternerede over det ghanesiske udfald mod statuen, der blev afsløret af den tidligere indiske præsident Pranab Mukherjee under et besøg i Ghana i 2016.

FAKTA Mahatma Gandhi Læste jura i London 1888-1891. Sagfører i Sydafrika 1893-1914. Her arbejdede han for at forbedre forholdene for det indiske mindretal i landet. Det var også her, han blev fortaler for civil ulydighed og ikkevold som politiske virkemidler. Rejste til Indien i 1915, hvor han blev leder af Den Indiske Nationalkongres og indledte en ikke-samarbejdskampagne mod det britiske kolonistyre - en indsats, der kostede ham fængselsstraffe. Hans arbejde var med til at sikre Indien sin uafhængighed i 1947. Vis mere

Der er ifølge indiske medier også bestyrtelse over fjernelsen af statuen fra Sydafrika: »Jeg synes, at lektorerne og de studerende er noget kortsigtede i deres dom over Gandhi, der kom hertil som 23-årig advokat og rejste herfra efter 21 år som en mahatma (en agtet sjæl), hvor hele hans livsfilosofi var ændret. Ser man på hans kampagner for de kasteløse, da han vendte tilbage til Indien i 1915, kan man ikke kalde ham en racist«, lyder kritikken fra lederen af Pietermaritzburg Gandi-komité, David Gengan.

Det er ikke kun i Ghana, Ghandi er faldet i unåde. I Malawi har en domstol beordret arbejdet med en statue af den indiske frihedshelt indstillet efter en stævning fra Ghandi Must Fall-gruppen. Statuen er en del af en bygningsaftale, indgået mellem Indien og Malawi. Den skulle efter planerne indvis af Indiens vicepræsident Venkaiah Naidu, når projektet var færdigt.