Belgiens regering vil træde tilbage

Premierminister Charles Michel annoncerer, at han trækker sig som følge af balladen om regeringens opbakning til den omstridte migrantpagt.

Belgiens premierminister Charles Michel trækker sig som følge af striden om den såkaldte Marrakesh-erklæring.

Det skriver belgiske medier tirsdag aften.

Beslutningen sker som følge af, at det er mislykkedes Charles Michel at få opbakning til sin mindretalsregering.

Koalitionsregeringen mellem blandt andre Charles Michels liberale MR-parti og det flamske nationalistparti N-VA brød sammen i begyndelsen af december på grund af uenigheder om FN’s migrantpagt, som flere regeringer i EU har nægtet at bakke op om.

N-VA nægtede at give sin støtte til migrantpagten, som partiet mener vil føre til en afgivelse af kontrol med Belgiens indvandringspolitik.

Charles Michel forsøgte tirsdag at samle støtte til en mindretalsregering, men med udsigten til et mistillidsvotum konkluderede han tirsdag aften, at det ikke lod sig gøre.

»Jeg kom med min dybfølte henstilling i borgernes interesse. Jeg må konstatere, at mine henstillinger ikke har været overbevisende nok«, siger Charles Michel ifølge den belgiske avis Le Soir.

Charles Michel overbragte tirsdag aften sin beslutning til den belgiske konge, som onsdag vil konsultere de øvrige partier.

Marrakesh-erklæringen har været genstand for kontroverser flere steder i EU. Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Italien, Polen og Slovakiet har nægtet at give opbakning til erklæringen.

I Danmark tog statsminister Lars Løkke Rasmussen efter kritik fra særligt Dansk Folkeparti selv til migrationskonferencen i Marokko for at give regeringens støtte til erklæringen. Danmark lader sin opbakning til migrantpagten følge af en forklaring på 34 sider om, hvordan FN-erklæringen bliver læst gennem danske briller.