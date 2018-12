Kniven for struben: Dato for nyvalg kan løse svensk krise

Nu øger Andreas Norlén, formand for den svenske Riksdag, presset for at få partierne til at forhandle. Ellers vil han udskrive valg 23. januar.

Først væltede Riksdagen den siddende statsminister, Stefan Löfvén. Så stemte et flertal af Riksdagens medlemmer nej til Moderaternas leder, Ulf Kristersson. Og sidste fredag skete det samme for Stefan Löfvén. Det betyder, at to ud af fire statsministerafstemninger, som den svenske grundlov giver mulighed for efter et valg, nu er afholdt.