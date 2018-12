Donald Trump vil have sine soldater ud af Syrien nu

Internationalt. Præsident Donald Trump overvejer at trække sine 2.000 amerikanske soldater ud af Syrien med kort varsel. Det er et træk, der skal få den fire år lange krig mod Islamisk Stat til at ligne en sejr, siger flere officielle amerikanske kilder.

»Vi har besejret Islamisk Stat i Syrien, hvilket har været min eneste grund til at være til stede i landet«, skrev Donald Trump onsdag i en besked på Twitter.

En officiel meddelelse om den amerikanske tilbagetrækning forelå endnu ikke onsdag aften, men den kan være nært forestående, siger kilder i den amerikanske regering.

»Lige nu forsætter vi samarbejdet med vores partnere i regionen«, sagde oberst Rob Manning fra det amerikanske forsvarsministerium onsdag morgen.

En anden militærkilde siger til tv-stationen CNN, at planlægningen af en »fuldstændig« og »hastig« tilbagetrækning er i fuld gang. Men folk i forsvarsministeriet vil alligevel prøve at tale Trump fra beslutningen, for de mener, at en hurtig tilbagetrækning vil være et svigt af de kurdiske allierede, der har kæmpet side om side med amerikanske soldater i Syrien.

En af de militære kilder siger, at tilbagetrækningen af soldater kommer til at strække sig over flere uger, og at de amerikansk ledede luftangreb mod Islamisk Stat, der har stået på siden 2014, vil fortsætte. Ifølge denne kilde håber det amerikanske militær at få hjælp af kurdiske styrker på landjorden til at udpege relevante mål.

Under en stribe møder og telefonsamtaler i de seneste dage har forsvarsminister Jim Mattis og andre højtstående medlemmer af det nationale sikkerhedsberedskab forsøgt at overbevise præsident Trump om, at det er dårlig idé at trække alle soldaterne hjem på én gang. Deres argument er, at et så markant kursskifte i sikkerhedspolitikken i praksis vil betyde, at USA overlader sin indflydelse i Syrien til Rusland og Iran – og det på et tidspunkt, hvor den officielle amerikanske holdning er, at netop de to lande skal udfordres.

Medarbejdere i forsvarsministeriet har påpeget, at USA ved at lade sine kurdiske allierede i stikken også vil svække sine muligheder for i fremtiden at opnå tillid fra lokale styrker i lande som Afghanistan, Yemen og Somalia.

Men allerede under den amerikanske præsidentvalgkamp lovede Trump at hente de amerikanske soldater hjem fra Syrien, og han har lige siden ledt efter en måde at gøre det på. I april i år indvilgede han modstræbende i at give forsvarsministeriet mere tid til at færdiggøre missionen.

Inden for de seneste dage har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, givet Trump den udvej, han har ledt efter: Erdogan har nemlig varslet en ny offensiv mod de kurdiske styrker, som USA har forsynet med udstyr til at bekæmpe Islamisk Stat i Irak og Syrien. Under de seneste dages diskussioner i den amerikanske regering har Trump sagt, at en tyrkiske offensiv kunne blive en trussel mod de amerikanske soldater i Syrien, og at de derfor må trækkes ud.

The New York Times