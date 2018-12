9.000 politifolk skal beskytte møde i Barcelona

Den spanske centralregerings overraskende beslutning om at forlade regeringsbyen Madrid og holde et kabinetsmøde i Barcelonas centrum fredag, præcis et år efter at regionen vendte tilbage til lokalt selvstyre, vil blive mødt af store demonstrationer.

Op mod 9.000 spanske politifolk fra både de lokale politistyrker, det nationale politi og La Guardia Civil står klar til at sikre afholdelsen af regeringsmødet.

21. december sidste år vandt de catalanske nationalister, der ønsker løsrivelse fra Spanien, lokalvalget med en meget snæver margin. Valget blev udskrevet efter tre måneders direkte styre fra Madrid.

Fremstrakt hånd eller provokation

Regeringsmødet opfattes af de catalanske nationalister som en provokation på et tidspunkt, hvor det spanske retssystem er ved at være klar til retssagerne mod en stribe fængslede ledere fra Catalonien. De fleste er tiltalt for forræderi mod den spanske stat, fordi de stod bag organiseringen af en grundlovsstridig folkeafstemning i oktober 2017 om selvstændighed for regionen.

La Guardia Civil og det nationale politis brutale fremfærd under den ulovlige folkeafstemning 1. oktober 2017 skabte dyb bitterhed ikke kun i forhold til Madrid, men også mellem de to næsten lige store befolkningsgrupper, der er henholdsvis tilhængere og modstandere af selvstændighed.

Under slagord om frihed for det, der kaldes de politiske fange«, organiserer uafhængige ’forsvarskomiteer’ for republikken (den ønskede catalanske republik, red.) demonstrationer mod regeringsmødet i dag. Hidtil har regeringen afvist, at en regering i en demokratisk stat som Spanien kan blande sig i retssystemets afgørelser.

Myter holder konflikten i live

Mens den ene halvdel af Catalonien føler sig voldsomt provokeret af mødet, har den socialistiske mindretalsregering truffet sit valg om mødested i et forsøg på at række en hånd frem til tilhængerne af et uafhængigt Catalonien. Det mener to danske eksperter, der i årevis har fulgt spansk politik og de betændte forhold mellem flere regioner og centralstyret i Madrid.

»Man kan se det både som en anerkendelse af det regionale selvstyre, og man kan se det som en understregning af centralmagtens rolle i at bringe forholdene i Catalonien i orden. Jeg ser det først og fremmest som centralregeringens markering af, at man interesserer sig for forholdene i Catalonien, og at Catalonien ikke er glemt«, siger professor Morten Heiberg fra Københavns Universitet.

Hans kollega Hans Lauge Hansen fra Aarhus Universitet tolker den voldsomme modstand mod mødet som et udtryk for, at den catalanske regering og det regerende borgerlige nationalistparti, PDCAT, for enhver pris vil holde fast i modsætningerne mellem Catalonien og centralmagten. »De er konsekvent konfrontatoriske, men søger hele tiden at fremstå som den part, der kun bruger fredelige midler, samtidig med at man vil fremprovokere autoritære indgreb fra regeringens side«.

»De lever af den myte, at regeringen i Madrid repræsenterer et undertrykkende regime helt tilbage fra Franco-tiden, og at forholdet mellem Catalonien og Spanien er et spørgsmål om undertrykkelse. Det her op til mødet er endnu et forsøg på at holde liv i denne myte«, siger professor Hans Lauge Hansen.

Forsøger at splitte nationalisterne

Han peger på, at den socialistiske regering ved at lægge op til vedtagelse af store lønstigninger og andre sociale forbedringer på mødet i netop Barcelona forsøger at splitte den nationalistiske catalanske front. »Det er et smart træk, han er godt klar over, at den nationalistiske blok er ved at slå sprækker mellem PDCAT og de andre partier, der i økonomiske og almindelige politiske spørgsmål ligger til venstre for midten«.