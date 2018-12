I Etiopien melder trætheden sig over den million kinesere, der bor i landet

Serie

Kinas store plan

Kina vil være en global stormagt. Landet arbejder målrettet på at blive førende i verden inden for højteknologiske brancher og på at forbinde verdensdelene med jernbaner, veje og sejlruter. Det har gjort Vesten bange.

Fra forskellige steder i verden undersøger Politikens Claus Blok Thomsen, Nilas Heinskou og Jesper Thobo-Carlsen, om Vesten er ved at vågne af sin søvn eller er ramt af paranoia.