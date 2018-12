Markante skikkelser har forladt Trumps hold Forsvarsminister Jim Mattis er den seneste blandt pmange til at forlade præsident Trumps kabinet.

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt, at den amerikanske forsvarsminister Jim Mattis trækker sig. Han stopper ved udgangen af februar.

Herunder ses et udpluk af de ministre og rådgivere, der har forladt deres poster under Donald Trumps præsidentperiode:

Jim Mattis: Forsvarsminister Jim Mattis trækker sig. Han stopper ved udgangen af februar, hvor han vil gå på pension. Han skriver, at Trump fortjener en forsvarsminister, 'hvis holdninger stemmer mere overens med dine egne'.

Ryan Zinke: Indenrigsminister Ryan Zinke stopper i Trumps regering ved udgangen af 2018. Det oplyser præsidenten på Twitter i midten af december. Årsagen til Zinkes farvel fremgår ikke.

John Kelly: Trumps stabschef, John Kelly, meddeler 8. december, at han stopper ved udgangen af 2018. Mick Mulvaney bliver 14. december udpeget som midlertidig stabschef.

Mira Ricardel: Sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus Mira Ricardel bliver 14. november 'overflyttet til en ny rolle'. Det sker, efter at USA's førstedame, Melania Trump, offentligt har presset på for Ricardels fyring.

Jeff Sessions: 7. november meddeler justitsminister Jeff Sessions i et brev til Donald Trump, at han træder tilbage.

Rex Tillerson: Udenrigsministeren bliver fyret den 13. marts af Donald Trump. Præsidenten erstatter ham med CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo.

Hope Hicks: Donald Trumps kommunikationschef i Det Hvide Hus trækker sig 28. februar, efter at hun under et vidneudsagn i Kongressen tilstår, at hun har stukket 'hvide løgne' i præsidentens tjeneste.

Steve Bannon: Trumps kontroversielle tidligere chefstrateg forlader i august 2017 sin post i Det Hvide Hus. Det sker, efter at avisen The New York Times beretter, at præsidenten har besluttet at fjerne Bannon fra posten.

Anthony Scaramucci: Præsidentens kommunikationschef får kun ti dage på posten. Han bliver fyret 31. juli sidste år af Trumps daværende stabschef John Kelly, efter at Scaramucci har langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker.

Sean Spicer: Pressetalsmanden for Det Hvide Hus siger op, fordi han er utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus.

James Comey: Direktør for det amerikanske forbundspoliti, FBI, som har stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016, bliver fyret af Trump i maj 2017.

Michael Flynn: Trumps nationale sikkerhedsrådgiver træder tilbage i februar 2017. Det sker, efter afsløringer af at han har drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte. Han har desuden vildledt vicepræsident Mike Pence om samtalerne.

Sally Yates: Den fungerende justitsminister bliver fyret af Trump i januar 2017, efter at hun har beordret justitsministeriets advokater til ikke at håndhæve Trumps indrejseforbud.

Kilder: Bloomberg, CNN, NTB, Reuters, The New York Times og The Washington Post.

ritzau