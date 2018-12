Læs forsvarsministerens opsigelsesbrev: Kære præsident

Det har været et privilegium at gøre tjeneste som landets 26. forsvarsminister og det har givet mig mulighed for at arbejde sammen med vores mænd og kvinder i ministeriet om at forsvare vores borgere og idealer.

Jeg er stolt over de resultater, der i de seneste to år er opnået i forbindelse med nogle af de centrale mål, der er formuleret i vores nationale forsvarsstrategi: at bringe ministeriet i bedre form i forhold til budgettet; at øge beredskabet og nedbringe dødeligheden hos vores styrker og at optimere ministeriets præstationer.

Vores soldater er stadig i stand til at levere den fornødne styrke til at vinde konflikter og opretholde en stærk amerikansk indflydelse på globalt plan.

En af mine egne centrale overbevisninger har altid været, at vores styrke som nation hænger uløseligt sammen med styrken af vores enestående og omfattende system af alliancer og partnerskaber.

USA er stadig den uundværlige nation i den frie verden, men vi kan ikke beskytte vores interesser eller fastholde denne rolle uden at bevare stærke alliancer og vise respekt for disse allierede. Ligesom Dem, har jeg fra begyndelsen sagt, at USA’s væbnede styrker ikke skal være verdens politimand. I stedet må vi bruge alle USA’s stærke redskaber til at sikre et fælles forsvar, herunder at stille et effektiv amerikansk lederskab til rådighed for vores alliancer.

29 demokratier demonstrerede denne styrke ved at love at kæmpe side om side med os efter angrebene på USA 11. september. Den 74 lande stærke koalition, der har engageret sig i at bekæmpe Islamisk Stat, beviser samme pointe.

Tilsvarende mener jeg, at vi skal være resolutte og entydige i vores tilgang til de lande, hvis strategiske interesser i stigende grad strider mod vores. Det står klart, at eksempelvis Kina og Rusland ønsker at skabe en verden formet efter deres autoritære model og få vetoret over andre landes økonomiske, diplomatiske og sikkerhedspolitiske beslutninger for på den måde at fremme egne interesser på bekostning af deres nabolande, USA og vores allierede. Netop derfor må vi bruge USA’s magtredskaber til at sikre et fælles forsvar.

Jeg har stærke holdninger til, hvordan man behandler allierede med respekt og samtidig bevarer et skarpt blik for både ondsindede aktører og strategiske konkurrenter, og mine holdninger er baseret på mere end fire årtiers erfaring med disse spørgsmål.

Vi må gøre alt, hvad vi kan for at fremme en international orden, der i højest mulige grad er fremmende for vores sikkerhed, velstand og værdier, og i den henseende styrkes vi af solidariteten i vores alliancer.

Da De har ret til at have en forsvarsminister, hvis holdninger er mere i tråd med Deres egne i disse og andre spørgsmål, finder jeg det rigtigt, at jeg fratræder min stilling. Mit embede udløber 28. februar 2019, og det bør være tilstrækkeligt med tid til at nominere og få godkendt en efterfølger og sikre at ministeriets interesser formuleres og beskyttes på forsvarlig vis i forbindelse med kommende begivenheder, herunder høringer i Kongressen og Nato’s forsvarsministermøde i februar.

Og at en fuld overlevering til den nye forsvarsminister kan finde sted i god tid før udskiftningen af chefen for Joints Chief of Staff september, så man kan sikre stabilitet i ministeriet.

Jeg vil arbejde for en smidig overgang, der tager hensyn til behov og interesser hos de 2,15 millioner militærfolk og 732, 079 civile medarbejdere og sikrer dem uforstyrret opmærksomhed fra ministeriet, så de kan opfylde deres altafgørende fuldtidsopgave med at beskytte den amerikanske befolkning.

Jeg sætter den største pris på den mulighed, jeg fik for at tjene nationen og vores mænd og kvinder i uniform.

Oversættelse: Tonny Pedersen