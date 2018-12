Symbolske indrømmelser og gadekampe i Barcelona

Trods spredte gadekampe slap det centrale Barcelona helskindet gennem den spanske regerings kabinetsmøde i dag i den catalanske hovedstad. Åbne gadekampe mellem yderligtgående tilhængere af løsrivelse fra Spanien efterlod 51 tilskadekomne, de fleste var politifolk, der forsøgte at ophæve vejspærringer og spontane barrikader i bymidten og ved flere indfaldsveje.

Frustrationen over det voldelige mindretal var tydelig andre steder i byen, hvor langt flere mennesker deltog i fredelige protester.

På kabinetsmødet, der skulle være en fremstrakt hånd til den ene halvdel af regionen, der vil løsrives fra centralstyret i Spanien, og samtidig en start på en politisk dialog forsøgte den socialistiske mindretalsregering sig med symbolske imødekommelser.

Barcelonas lufthavn skal opkaldes efter Cataloniens eksilpræsident under Francotiden, Josep Tarradellas. Den spanske regering ophævede også formelt Francoregimets dødsdom over den daværende politiker Lluis Companys, som blev arresteret i 1940 i Frankrig af tyske nazister og udleveret til Francostyret. Companys blev henrettet ved skydning på bjerget Montjuic, der i dag er bedst kendt for det store olympiske stadion.

Forud for regeringsmødet mødtes premierminister Pedro Sanchez uformelt med den catalanske regionspræsident Quim Torra. De to enedes i en erklæring om, at der skal findes en løsning på konflikten med »bred folkelig opbakning«, men hvordan det skal ske, og hvilke konkrete skridt, der skal tages mod en løsning fremgik ikke efter mødet.

Udover de mere symbolske skridt vedtog regeringen også en række omfattende forbedringer for den fattigste del af den spanske befolkning. Det betyder blandt andet en forhøjelse af mindstelønnen på 22 procent. Regeringen er afhængig af blandt andet stemmer fra de catalanske separatister, hvis lønstigningen og den øvrige finanslov skal vedtages i det spanske parlament.