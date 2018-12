Britisk ægtepar anholdt for at skabe trafikkaos med droner

Politiet har anholdt et lokalt ægtepar, som er mistænkt for at stå bag droneflyvningerne ved Gatwick lufthavn.

Omkring 1.000 flyafgange er blevet aflyst i Englands næststørste lufthavn Gatwick, og cirka 140.000 passagerer har fået ødelagt deres rejseplaner lige før jul.

Alt sammen på grund af de droner, som først dukkede op ved lufthavnen onsdag aften, og som igen blev spottet i luftrummet fredag.

Britisk politi bekræfter nu, at man har anholdt en 47-årig mand og en 54-årig kvinde, som er mistænkt for at stå bag de ulovlige droneflyvninger ved Gatwick lufthavn. Der er tale om et ægtepar, der bor i byen Crawley, få kilometer fra lufthavnen.

Trods anholdelserne opfordrer britisk politi befolkningen til fortsat at henvende sig med oplysninger i sagen.

»Vi opfordrer fortsat offentligheden, passagererne og borgerne i området omkring Gatwick til at være årvågne og til straks at kontakte os, hvis man mener, at man har oplysninger, der kan hjælpe os med at stille de ansvarlige til ansvar«, siger James Collis, leder af politiet i Sussex til The Guardian.

Motivet er uklart

Ægteparret er nu i politiets varetægt. De risikerer hårde straffe for at forstyrre lufttrafikken og for at udsætte passagerer og flypersonale for alvorlig fare. Ifølge myndighederne blev dronerne spottet ved lufthavnen cirka 50 gange.

Ifølge britiske medier er den 47-årige mand drone-entusiast. På hans Facebook-profil har han desuden flere billeder af en stor, fjernstyret helikopter.

Britisk politi har endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv, men udelukkede allerede for to dage siden, at drone-episoderne var terror-relaterede.

Gatwick Lufthavn er i dag genåbnet, men myndighederne understreger, at passagererne må forvente forsinkelser de kommende dage.