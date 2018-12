Tsunami skyllede indonesiske popmusikere i døden Koncert fik brat afslutning, da tsunami skyllede ind over scenen. To bandmedlemmer er omkommet.

Tsunamien, der lørdag aften skyllede ind over dele af Indonesien, fik fatale følger for et indonesisk popband.

Bandet 'Seventeen' gav koncert på et ferieresort på øen Java, da bølgerne pludselig brød igennem scenevæggen.

En videooptagelse, der florerer på sociale medier, viser, at koncerten bliver afbrudt, og den gode stemning afløses af kaos.

I en video på det sociale medie Instagram fortæller bandets forsanger, Riefan Fajarsyah, at bandets bassist og manager er omkommet.

»Jeg vil bare sige, at vores bassist, Bani, og vores manager, Oki Wijaya, er døde«, lyder det fra den berørte forsanger.

Desuden savnes tre andre af bandets medlemmer samt forsangerens kone.

Forsangeren selv og de øvrige bandmedlemmer har fået mindre skader, men er ellers 'okay'.

Tsunamien ramte flere strande omkring Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra lørdag aften kort før solnedgang.

Det var angiveligt en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge, der var den udløsende faktor.

Mindst 222 mennesker er omkommet som følge af tsunamien.

Indonesien er ikke uvant med jordskælv og tsunamier.

Så sent som i september blev Indonesien ramt af et voldsomt jordskælv og en efterfølgende tsunami på øen Sulawesi øst for Borneo.

Det kostede knap 2000 mennesker livet.

ritzau