Marokko foretager fem nye anholdelser i sag om dobbeltdrab I alt er 18 personer nu anholdt i sag om drab på en dansker og en nordmand i Marokko.

Marokkanske myndigheder har foretaget fem nye anholdelser i sagen om drabene på en dansk og en norsk kvinde.

Det oplyser landets antiterrorchef mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med de nye anholdelser er det samlede antal anholdelser på 18.

Tirsdag og torsdag anholdt myndighederne de fire mænd, der anses for at være hovedmistænkte.

Fredag oplyste myndighederne i Marokko, at yderligere ni personer, der sættes i forbindelse med sagen, er anholdt. Og mandag er yderligere fem, som altså også kobles til sagen, anholdt.

Mandagens anholdelser blev foretaget i forskellige byer i Marokko. Det står ikke umiddelbart klart, hvordan de fem nye anholdte menes at have forbindelse til sagen.

Fundet dræbt for en uge siden

Den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes veninde Maren Ueland blev mandag fundet dræbt i et populært vandreområde i Marokko. De to var på en månedlang ferie.

Siden har de marokkanske myndigheder oplyst, at man betragter sagen som terror.

Søndag oplyste marokkansk politi på en pressekonference, at de fire hovedmistænkte bevidst gik efter turister.

»Ofrene blev tilfældigt valgt. Ifølge efterforskerne var de ikke ude efter at dræbe den norske og den danske turist specifikt, men de var der for at dræbe turister«, sagde Boubker Sabik, der er talsperson for politiet, ifølge VG.

Både dansk og norsk politi har sendt en betjent til Marokko. Det skal styrke samarbejdet på tværs af landene.

ritzau