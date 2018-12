Endnu et migrantbarn dør på grænsen mellem USA og Mexico

Endnu et barn er død på grænsen mellem USA og Mexico. Og endnu en gang var barnet i myndighedernes varetægt.

Det oplyser de amerikanske immigrationsmyndigheder ifølge nyhedsburauet AP fra El Paso i Texas.

Det drejer sig om en 8-årig dreng fra Guatemala, der er død i myndighedernes varetægt. Det er anden gang i løbet af kort tid, at et migrantbarn er død. I midten af december døde et 7-årig pige også fra Guatemala ligeledes i myndighedernes varetægt

Den 8-årige dreng døde kort efter midnat tirsdag, oplyser det amerikanske grænsepoliti.

Den 8-årige viste »tegn på mulig sygdom« i løbet af mandagen. Diagnosen lød på forkølelse og feber, som han fik medicin for. Derefter blev sendt hjem mandag eftermiddag - altså juleaftensdag.

Drengen kom retur til hospitalet senere mandag med kvalme og opkast, og døde få timer senere, fortæller grænsepolitiet, der har givet Sikkerhedsministeriet besked om dødsfaldet.

Andet dødsfald

Tidligere i december døde Jakelin Caal Maquin, en syvårig pige fra Guatemala, som ulovligt forsøgte at krydse grænsen til New Mexico sammen med sin far og 163 andre migranter.

Jakelin Caal Maquin døde efter at have været i den amerikanske grænsekontrols varetægt i to døgn. Hendes far gjorde grænsebetjentene opmærksomme på pigens dårlige tilstand, men de valgte at udskyde en lægelig undersøgelse til efter en bustur på halvanden time. Bussen nåede dårligt nok frem, før den syvårige pige holdt op med at trække vejret.

Der hersker i det hele taget temmelig meget kaos på grænsen. Den amerikanske tv-station fortæller, at et par hundrede migranter er blevet sat af på en busstation i El Paso uden plan for, hvordan de skulle indkvarteres.