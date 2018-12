Trump på hastebesøg i Irak: Soldater skal hindre IS' genkomst

I fredelige tider er det ikke sådan, en amerikansk præsident besøger sine venner og allierede.

Men intet åndede forventning om fred og fordragelighed, da Donald Trump 2. juledag aflagde besøg i Irak: Alle deltagere i rejsen, inklusive pressen, havde på forhånd fået besked på at holde rejsen hemmelig, mens den fandt sted. Hans kæmpemæssige embedsfly, Airforce One, landede i ly af natten med slukkede lygter og mørklagte vinduer på en amerikansk base uden for hovedstaden Bagdad. Han blev kun på irakisk jord i tre timer, før han hastede ud af landet. Han valgte ikke at risikere sikkerhedsproblemer ved et besøg hos den irakiske regeringsleder inde i Bagdad – og den irakiske leder afviste at være Trumps gæst på den amerikanske base. Ingen tale til folket, altså det irakiske folk, kun taler til de amerikanske soldater og vælgerne hjemme i USA på videotransmissioner fra basen. Og knap var nyheden om hans besøg kommet ud onsdag, før omfattende protester mod besøget genlød i Irak. Men da var Trump for længst fløjet hjemad.

Under sin valgkamp til præsidentvalget i 2016 hævdede Trump, at han havde været imod USA’s intervention i Irak i 2003, da hans republikanske forgænger, George Bush, fjernede diktatoren Saddam Hussein.

Det er mange gange modbevist i USA. Trump var for krigen. Siden fortrød han.

Hensigten var i 2003 at vælte diktaturet og give Irak frihed og fred. I dag, hvor der snart er gået 16 år siden krigen, er Irak stadig så voldsramt, at Trump holdt sig ude af Bagdad.

I stedet aflagde han nu sit første besøg i en krigszone hos nogle af de 5.000 amerikanske soldater, som fortsat er i Irak, hvor de træner irakiske styrker og senest har bidraget til krigen mod IS-bevægelsen.

Julebesøget i Irak – som han kaldte sit første besøg i ’regionen’, selv om han har besøgt nabolandet Saudi-Arabien – fandt sted kun en uge efter, at han havde lovet at trække de 2.000 amerikanske soldater ud af Syrien.

I Irak lovede han modsat at fastholde de 5.000 amerikanske soldater.

Soldaterne i de to lande har de seneste halvandet år udkæmpet samme kamp mod IS-bevægelsen. Den er ifølge præsidenten afsluttet og vundet i Syrien, så soldaterne kan komme hjem. I Irak lovede han, at USA’s soldater skal »forhindre IS-bevægelsen i at komme igen«.

Beskyttelsen af præsidenten var i sig selv en demonstration af den usikre situation i Irak. »Jeg var bekymret for den præsidentielle institution, ikke for mig selv, personligt«, sagde han ifølge New York Times. »Jeg var bekymret for præsidentfruen, det må jeg sige. Men hvis I havde set, hvad vi skulle igennem med et mørklagt fly, med alle vinduer dækket til, uden noget lys overhovedet, nogen steder – totalt mørkt. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har været i mange slags fly – alle typer, former og størrelser. Men jeg har aldrig set noget lignende«.

Det var hans valgløfte at trække USA’s soldater ud af Afghanistan og Syrien samt at gøre op med USA’s militære engagement ude i verden. Nu har han lovet at trække alle soldater hjem fra Syrien i løbet af de næste måneder, og ifølge USA-medier vil han også have de 14.000 amerikanske soldater hjem fra Afghanistan.

I Irak gentog præsidenten også, at »USA kan ikke fortsætte med at være verdens politibetjent«.

»Krænkelse af Iraks suverænitet«

Trumps besøg blev stærkt kritiseret i Bagdad. Islah-bevægelsen, som er ledet af prædikanten Muqtada al-Sadr, kaldte besøget »en krænkelse af Iraks suverænitet«. Opposition-gruppen »Bina« kaldte det »en grov og klar overtrædelse af diplomatiske normer og viser Trumps foragt og fjendtlighed i hans forhold til den irakiske regering«.

Den irakiske ministerpræsident, Adel Abdul Mahdi, siger, at USA havde informeret den irakiske ledelse om sit besøg på forhånd. Med andre ord: Han var ikke inviteret og havde ikke bedt om at blive det.

Mahdi og Trump valgte at tale med hinanden i telefon, selv om de befandt sig så tæt på hinanden.