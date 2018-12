Jim Mattis beder militæret om at bevare troen på USA

Den amerikanske forsvarsminister er på vej ud. Han beder militæret om at holde fast i USA’s allierede.

USA’s forsvarsminister, Jim Mattis, opfordrer i en afskedserklæring de væbnede styrker i USA til at ’bevare troen på vores land’.

Mattis forlader posten og overdrager ved midnat amerikansk tid myndigheden over forsvarsministeriet til sin efterfølger, viceforsvarsminister Patrick Shanahan.

Mattis meddelte den 20. december, at han ville træde tilbage og sagde, at det skyldes uenighed med præsident Trump om udenrigspolitikken.

Hans meddelelse kom, efter at Trump havde sagt, at USA trækker sig ud af Syrien og begynder at neddrosle det militære engagement i Afghanistan.

»Vores ministerium har bevist, at vi er bedst, når tiderne er mest besværlige. Så bevar troen på vort land og hold fast - sammen med vore allierede - imod vore fjender, siger Mattis.

I afskedsbegæringen fra Mattis kritiserede han Trump for ikke at værdsætte samarbejdet med USA’s nærmeste allierede, der kæmper sammen med USA i både Syrien og Afghanistan.

I sidste uge sagde Trump, at han skifter Mattis ud, to måneder før Mattis ellers havde sagt, at han ville gå af.

I sin afskedsbegæring sagde Mattis, at han ville blive til udgangen af februar.

Shanahan bliver midlertidig forsvarsminister tirsdag. Men Trump har sagt, at Shanahan kan blive på posten i et godt stykke tid.

Han har været viceforsvarsminister siden juli 2017.

Inden han kom til ministeriet, var han hos flyproducenten Boeing i 30 år.

Han var blandt andet chef for Boeings program for Boeing 787-flyet, også kendt som Dreamliner.

I øvrigt ser Trump ud til at tage noget af tempoet ud af tilbagetrækningen fra Syrien.

Det sagde den republikanske senator Lindsey Graham søndag efter et møde med Trump.

»Jeg tror, at vi er i en pausesituation, sagde han.

ritzau