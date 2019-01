Rebecca var 15 år, da hun blev voldtaget på vej til købmanden. Nu er hun alene med 1-årige Gloria

Når kvinder i krigszoner bliver voldtaget, har det konsekvenser for både dem selv, deres familier og de fremtidige muligheder for at skabe fred. Alligevel fokuserer det meste af hjælpen til kvinderne kun på kortsigtet assistance.