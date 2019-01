Trump truer med at indføre 'national nødsituation' for at få sin mur

Fredag luftede den amerikanske præsident tanker om muligheden for at gå uden om Kongressen for at få penge til at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico.

»Build that wall!«, gjaldede Donald Trump og hans tilhængere under hele præsidentvalgkampen. To år inde i præsidentperioden er der stadig ingen mur på grænsen mellem Mexico og USA, men Trump er villig til at gå langt for at indfri sit valgløfte.

Så langt som til at indføre ’national nødsituation’, der gør det muligt for ham at finansiere muren uden om Kongressens tilladelse. Det gjorde han klart på et pressemøde fredag.

I over to uger har det amerikanske statsapparat været lammet, fordi Kongressen og præsidenten ikke kan nå til enighed om en finanslov. Det betyder blandt andet, at 800.000 statsligt ansatte ikke får løn. Stridens kerne er muren. Trump vil have penge til at indfri sit valgløfte, og det vil Kongressen ikke give.

Trump er presset

Ved at erklære ’national nødsituation’ får en amerikansk præsident videre rammer at handle indenfor. Hensigten med de ekstra beføjelser er, at en præsident skal have mulighed for at handle effektivt i eksempelvis krigssituationer. Om det vil give Donald Trump mulighed for at bygge sin mur uden om Kongressen står ikke helt klart.

Amerikanske juridiske eksperter siger til amerikanske medier, at det i teorien er muligt, men i praksis kompliceret. Ifølge NBC skal advokater fra Det Hvide Hus, Department of Homeland Security og Pentagon mødes for at diskutere, om det kan lade sig gøre.

En mulighed er, at Trump med hjemmel i en ’nationale nødsituation’ kan bruge penge fra forsvarsbudgetterne til at finansiere muren, forklarer Anders Agner Pedersen, der er USA-ekspert og chefredaktør på mediet Kongressen.com. Begrundelsen kunne være, at muren er et spørgsmål om national sikkerhed i en nødsituation.

Han vurderer det som sandsynligt, at præsidenten er villig til at gøre alvor af sine trusler, fordi muren er Trumps vigtigste og mest håndgribelige valgløfte.

»To år inde i sin præsidentperiode har han endnu ikke blandet så meget som to liter cement til den grænsemur, så han er presset«, siger Anders Agner Pedersen.

»Nu er det 2019, og de første præsidentkandidaturer er allerede ved at blive offentliggjort. Trump kan godt se, at jo tættere valgdagen kommer, og jo tættere han kommer på at skulle møde vælgerne igen som siddende præsident, jo større problem er det, at muren ikke er bygget endnu«.

Malet op i et hjørne

Det er den tilspidsede situation, der har fået præsidenten til at tænke i alternative metoder for at komme i mål med sit løfte, mener Anders Agner Pedersen.

På pressemødet fredag blev det også gjort klart, at præsidenten er klar til at lade nedlukningen af dele af statsapparatet vare i måneder og sågar år for at få sin vilje. Men situationen som den er nu med et »shutdown« er ikke holdbar for præsidenten, forklarer Anders Agner Pedersen.

»Han maler sig selv op i et hjørne, hvor han bliver mere og mere presset for at levere på løftet om muren. For ham er der ingen gylden middelvej - heller ikke i måden, han kommunikerer på. Han vil have det til at lykkes, og han vil overhovedet ikke høre tale om noget kompromis«, siger han.

Hvis Donald Trump erklærer ’national nødsituation’, vil det kunne udfordres i det amerikanske retssystem. Her har flere præsidenter tidligere oplevet, at den øverste retsinstans ikke ville godtage deres begrundelser for at give sig selv vide beføjelser.