Trump bekræfter drab på militant islamist, der angiveligt stod bag angreb på krigsskib, hvor 17 sømænd døde

For knap 20 år siden var han ifølge FBI manden bag det dødbringende angreb på det amerikanske krigsskib ’USS Cole’, der lå fortøjret i havnebyen Aden i Yemen. Nu er han selv blevet dræbt. Det bekræfter den amerikanske præsident Donald Trump på Twitter.

Den militante islamist Jamal al-Badawi, der angiveligt var del af Al Qaeda- netværket, blev slået ihjel på årets første dag under det, der beskrives som et målrettet angreb øst for Yemens hovedstad, Sanaa.

»Vi vil aldrig stoppe i vores kamp mod radikal islamisk terrorisme«, skriver præsidenten blandt andet på sin Twitter-profil.

Tidligere på ugen sagde en talsmand for det amerikanske militær, at et luftangreb 1. januar var rettet mod islamisten, og at man nu arbejdede på at få bekræftet, at han var ramt. Det er denne bekræftelse, der nu altså kommer fra Donald Trump.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. januar 2019

Angrebet på ’USS Cole’ blev udført den 12. oktober 2000. To selvmordsbombere sejlede en glasfiberjolle pakket med sprængstof direkte ind i siden af destroyer-skibet, der fik et kæmpe hul på 12 x 18 meter i skroget. 17 amerikanske sømand blev dræbt, og omkring 40 blev såret under angrebet, som var det mest dødbringende på et amerikansk krigsskib siden 1987.

Skibet havde rutinemæssigt lagt til havn for at tanke brændstof, og eksplosionen skete, mens sømændene ombord stod i kø for at få mad.

USS Cole fik et stort hul i skroget under angrebet, der kostede 17 sømænd livet. Foto: Ap/AP

En amerikansk domstol anklagede i 2003 Jamal al-Badawi for at stå bag angrebet, og FBI udlovede en dusør på fem millioner dollar for oplysninger, der kunne lede til hans anholdelse. Året efter blev han dømt som bagmand, men flygtede fra fængslet i Yemen. Da han siden meldte sig selv, fik han lov at gå, skriver BBC. Han skulle angiveligt have forsynet de to gerningsmænd med sprængstoffer.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt det amerikanske luftangreb mod al-Badawi har kostet andre menneskeliv end hans.