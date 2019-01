Trump vil besøge Mexicos grænse under fortsat nedlukning Donald Trump vil tirsdag tale til amerikanerne om immigration i landet. Torsdag besøger han Mexicos grænse.

Mens USA er gået ind i tredje uge af en delvis nedlukning af landets offentlige system, varsler præsident Donald Trump nu både en tale til nationen og et besøg til grænsen mellem USA og Mexico.

Trump vil tirsdag klokken 21.00 lokal tid - klokken 03.00 dansk tid - tale til nationen om immigration og den igangværende nedlukning.

To dage senere vil han torsdag besøge grænsen mellem USA og Mexico.

Her vil han formentlig understrege behovet for en mur ved den mexicanske grænse. Muren var Trumps helt store mærkesag under valgkampen i 2016.

Muren nu blevet stridspunktet i forhandlingerne om en finanslov for 2019.

Trump ønsker fem milliarder dollar til finansiering af muren. Det har demokraterne dog nægtet at acceptere.

ritzau