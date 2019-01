Saudi-Arabien har endnu mere olie, end man hidtil har vidst En sjælden gennemgang af Saudi-Arabiens oliereserver viser, at landet råder over 268,5 milliarder tønder olie.

Saudi-Arabien har onsdag meddelt, at landets i forvejen enorme oliereserver er endnu større end hidtil antaget.

En uafhængig revision af de saudiarabiske oliereserver har således givet et sjældent indblik i det olierige lands reserver.

Saudi-Arabien råder over 268,5 milliarder tønder olie. Det oplyser landets energiministerium i en udtalelse gennem det statslige nyhedsbureau SPA.

Derudover sidder landet på 9,2 billioner kubikmeter gas.

I næsten tre årtier har Saudi-Arabiens anslåede oliereserver ikke ændret sig. Det har således lydt, at landet rådede over cirka 261 milliarder tønder.

Saudi-Arabien har verdens næststørste oliereserver kun overgået af Venezuela. Landet er verdens største olieeksportør.

Onsdag oplyser saudiaraberne, at de begrænser deres olieeksport med ti procent i januar i forhold til i november sidste år.

Eksporten vil lyde på 7,2 millioner tønder olie om dagen. I november var den daglige eksport på 8 millioner tønder.

Verdens billigste olie at udvinde

I februar vil Saudi-Arabien skære yderligere og eksportere 7,1 million tønder olie om dagen. Det oplyser energiminister Khalid al-Falih.

Han siger i øvrigt, at den saudiarabiske olie fortsat er verdens billigste at udvinde. Det koster 4 dollar - 26 kroner - per tønde.

Organisationen Opec og dens allierede besluttede i sidste måned, at den samlede olieeksport skal begrænses med 1,2 millioner tønder olie om dagen fra januar. Det sker for at sikre højere oliepriser.

Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) er en organisation bestående af 14 lande, der har det til fælles, at deres økonomi påvirkes væsentligt af olieeksport.

ritzau