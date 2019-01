Avis: Trump har flere gange sagt til rådgivere, at han vil ud af Nato

Donald Trump er i offentligheden holdt op med at kalde den vestlige forsvarsalliance Nato for »forældet«, men på de indre linjer fortalte den amerikanske præsident gennem 2018 flere gange rådgivere, at han ønsker at trække USA ud af den 70 år gamle alliance.

Det skriver avisen The New York Times baseret på anonyme topfolk omkring præsidenten.

En amerikansk udmeldelse af Nato vil reelt tage livet af den 70 år gamle alliance, som Danmark og andre europæiske lande baserer deres nationale sikkerhed på.

Da Donald Trump første gang luftede muligheden for at trække USA ud, var folkene omkring ham usikre på, om han mente det alvorligt, skriver avisen. Men deres bekymring er taget til, fordi han flere gange er vendt tilbage til ideen.

»Det vil være en fuldstændig fundamental omkalfatring af de allermest grundlæggende dele af amerikansk sikkerhedspolitik«, forklarer Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

USA udnyttes, mener Trump

Donald Trump har, fra før han blev valgt som præsident, fastholdt en ufravigelig opfattelse af, at Nato ligesom en lang række andre internationale alliancer bliver brugt af andre lande til at udnytte USA økonomisk. I valgkampen i 2016 klagede Donald Trump igen og igen over, at de europæiske allierede ikke bruger 2 procent af deres bruttonationalprodukt på forsvaret, hvilket er det erklærede måltal.

USA bruger omkring 4 procent. Donald Trump kaldte Nato »forældet« med et argument om, at Nato ikke bekæmper terrorisme, og han satte spørgsmålstegn ved, om USA vil komme europæiske lande til undsætning, hvis de skulle blive angrebet.

I april 2017 lykkedes det tilsyneladende Nato’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, at berolige den amerikanske præsident. Under et fælles pressemøde skiftede Trump i hvert fald signal. Han sagde, at Nato havde skiftet strategi og nu bekæmper terrorisme og derfor ikke længere er forældet.

Men året efter har Donald Trump altså ifølge The New York Times på de indre linjer flere gange luftet et ønske om at trække USA ud. Det skal for eksempel være sket omkring det tumultariske Nato-topmøde sidste sommer, hvor præsidenten ifølge avisen sagde til sine sikkerhedsrådgivere, at han ikke kunne se pointen med Nato, som han fremstillede som et dræn på USA.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. juli 2018

En medarbejder i Det Hvide Hus har efter en henvendelse fra The New York Times peget på, at Donald Trump i juli kaldte USA’s forpligtelse over for Nato for »meget stærk« og alliancen »meget vigtig«.

Kristian Søby Kristensen forventer, at det vil udløse et ramaskrig i Washington, hvis Trump skulle forsøge at gøre alvor af tanken, og den amerikanske kongres vil helt sikkert prøve at blokere præsidentens ønske.

Ikke desto mindre er Trump allerede i fuld gang med at skabe usikkerhed i Europa, vurderer han.

»Nato handler grundlæggende om amerikansk sikkerhedsgaranti til Europa. Det er amerikansk tilstedeværelse og i sidste ende amerikanske atomvåben, der garanterer Europas sikkerhed. Alle de ting, Donald Trump har sagt, som relativerer amerikansk opbakning til Nato, skaber usikkerhed«, siger han.

Gave til Rusland

Den pensionerede admiral James Stavridis, der tidligere var leder Nato’s styrker i Europa, siger til The New York Times, at en amerikansk udmeldelse vil være »en geopolitisk fejltagelse af episke proportioner« og tilføjer, at bare at diskutere det vil være »århundredets gave« til Ruslands præsident Vladimir Putin.