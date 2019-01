Den konservative regering overlever mistillidsafstemning: May fortsætter som premierminister i Storbritannien

Theresa May skal i aften tale med lederne af oppositionspartierne om mulige løsninger ud af den politiske krise, Storbritannien er i. Hun skal senest mandag fremlægge sin plan B for Brexit.

Premierminister Theresa May vinder mistillidsafstemningen mod hendes regering onsdag aften i det britiske underhus.

Et flertal støtter dermed stadig May og hendes regering efter det historiske nederlag, som premierministeren led tirsdag aften, hvor et massivt flertal i det britiske parlament stemte imod hendes skilsmisseaftale med EU.

Umiddelbart efter afstemningen udtrykte premierminister Theresa May sin glæde ved Underhusets tillid til regeringen.

»Vi vil fortsætte med at arbejde på det løfte, vi gav til det britiske folk om at levere på resultatet af folkeafstemningen og forlade Den Europæiske Union«, sagde hun.

May risikerede at blive fjernet som premierminister efter aftenens afstemning, men 325 stemte imod mistillidsvotummet stillet af oppositionsleder Jeremy Corbyn. Og 306 stemte for. Dermed forbliver Theresa May på posten som premierminister.

Theresa May annoncerede efter afstemningen, at hun vil tale med lederne af oppositionspartierne, herunder Jeremy Corbyn, allerede i aften, om hvordan Storbritannien arbejder fremad mod Brexit. Næste skridt for Theresa May er derefter, at indkalde alle partier i det britiske parlament til møder om mulighederne ud af den historisk politiske krise, Storbritannien er i. Hvis der kan samles flertal bag en løsning, vil May præsentere denne for EU og forsøge at genforhandle en Brexit-aftale.

Premierministeren afviste dog i går, at der kan findes et alternativ til den aftale, som hun har forhandlet sig frem til med EU.

»EU kommer ikke til at gå med til at lave andre aftaler end den nuværende. Et nej til den her aftale vil blot betyde usikkerhed, splittelse og risikoen for et Brexit uden aftale«, sagde Theresa May i sin tale i Underhuset tirsdag aften inden afstemningen om Brexit-aftalen.

Premierministeren forventes at fremlægge sin plan B for Brexit senest på mandag. I 2016 stemte et flertal af briter for at forlade unionen, så efter planen forlader Storbritannien EU 29. marts, altså om 72 dage, så der er ikke megen tid tilbage.

May foreslog selv mistillidsafstemning

Mistillidsafstemningen kommer i kølvandet på gårsdagens afstemning i Underhuset, hvor et massivt flertal i det britiske parlament nedstemte den skilsmisseaftale, Theresa Mays regering har forhandlet på plads med EU.

Ikke siden 1920’erne har en britisk regeringsleder tabt en afstemning så stort som tirsdag aften, hvor 432 stemte imod Brexit-aftalen og 202 stemte for. Over en tredjedel af hendes konservative partifæller stemte aftalen ned. 196 Konservative stemte for, mens 118 stemte imod.

Briternes lange vej ud af EU 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive.

29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Briternes besked indleder derfor en nedtælling frem mod 29. marts 2019.

12. juli 2018: Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med britiske planer for fremtidens forhold til EU.

Få dage tidligere har brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson forladt regeringen i protest mod en alt for blød brexitplan.

13. november: Det bekræftes fra Downing Street i London, at der er enighed om et udkast til en aftale om briternes udtræden af EU. Udkastet skal underskrives fra officielt hold.

14. november: Theresa May sikrer sig efter et fem timer langt møde opbakning i sin regering til udkastet til en brexitaftale.

25. november: EU’s stats- og regeringschefer godkender udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring, der tilsammen fastsætter betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU. Aftalen skal godkendes i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, før den træder i kraft.

10. december: Theresa May udskyder en afstemning om brexitaftalen i Underhuset. Den skulle have fundet sted 11. december. Udskydelsen skyldes, at aftalen står til at blive stemt ned.

15. januar 2019: Det britiske parlaments underhus afholdt en afstemning om Mays brexitaftale, som blev udskudt i december. Den blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

16. januar 2019: Mays regering vinder mistillidsafstemning fremsat af oppositionsleder Jeremy Corbyn.

21. januar 2019: Premierministeren har til senest mandag til at levere en plan B.

29. marts: Briterne træder efter planen ud af EU ved midnat. Det kan enten være med eller uden en aftale med EU. Kilder: Eu.dk, Ritzau og Reuters. Vis mere

Premierministeren Theresa May vidste efter tirsdagens nederlag, at hun ikke kunne undgå en mistillidsafstemning, og derfor foreslog hun det selv, efter det stod klart, at hun havde tabt kampen om sin Brexit-aftale.

»Vi har brug for at vide, om regeringen stadig har støtte i Underhuset. Det tror jeg, at vi har, men på baggrund af vigtigheden og omfanget af aftenens afstemning, er det rigtigt at teste denne formodning«, sagde Theresa May i sin tale efter afstemingen tirsdag aften.

Og inden May havde sat sig tilbage i de grønne sæder i Underhuset, rejste Labours partiformand og oppositionslederen Jeremy Corbyn sig op og krævede en mistillidsafstemning mod regeringen.