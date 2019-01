Tusinder følger dræbt borgmester på sidste tur gennem Gdansk

Tusindvis af mennesker i den polske havneby Gdansk har fredag fulgt kisten med byens dræbte borgmester, Pawel Adamowicz, gennem byen og frem til den kirke, hvor han skal bisættes lørdag.

Med flag og stearinlys i hænderne gik en stor menneskemængde bag den bil, der langsomt kørte kisten gennem Gdansk.

Fra Solidaritets-museet, der fortæller historien om den bevægelse, der var med til at bringe kommunismen i knæ for 30 år siden, kørte bilen videre forbi byens skoler, monumenter og videre til byens største kirke, hvor Adamowicz bisættes lørdag.

Gaderne var blokeret af de mange mennesker, der ville vise byens mangeårige borgmester en sidste ære.

Borgmesteren blev dræbt, da han søndag aften deltog i et velgørenhedsarrangement i Gdansk.

Da Pawel Adamowicz stod på scenen for at holde en tale omkring klokken 20, sprang en mand op til ham og stak ham med en stor kniv.

Lykkedes ikke at redde hans liv

Natten til mandag var borgmesteren gennem en fem timer lang operation. Men det lykkedes ikke for lægerne at redde hans liv.

Adamowicz har været borgmester i Gdansk siden 1998.

»Vi føler alle et stort tomrum efter borgmesterens bortgang, især fordi han kom herfra på sådan en måde, sådan en by, sådan et øjeblik. Jeg føler, at en vis del af historien - og af menneskeheden - er forbi«, siger den 46-årige lærer Ewa Wasinska-Stelter, som var mødt op i gaderne i Gdansk fredag aften.

Gerningsmanden er ifølge den polske anklagemyndighed en 27-årig tidligere straffet mand, som er anholdt og skal igennem en mentalundersøgelse.

Modstandere af Polens konservative regering har kritiseret den for at have bidraget til splittelse og hadsk tale i den offentlige debat.

ritzau