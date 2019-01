Ny ’trøstesløs’ dag i London: Theresa Mays Plan A er også hendes Plan B

Den britiske premierministers nye køreplan for EU-skilsmissen er at fortsætte med den gamle køreplan.

Man skulle ikke tro, at premierminister Theresa May for blot en uge siden led det største nederlag i det britiske parlaments moderne historie.

Man kunne i hvert fald ikke høre det, da hun mandag eftermiddag fremlagde sin nye plan for skilsmissen fra EU.

Det viser sig, at Theresa Mays Plan B også er hendes Plan A, som en konservativ parlamentariker spydigt konstaterede efter talen.

Erhvervsorganisationen CBI, der repræsenterer 90.000 virksomheder i Storbritannien, konkluderede det samme, om end en smule høfligere.

»Endnu en trøstesløs dag for erhvervslivet«, lød det efter talen fra CBI-direktør Carolyn Fairbairn, som tilføjede:

»Det grundlæggende er uændret. Parlamentet er fortsat i dødvande, mens skråningen mod klippeskrænten bliver stejlere«.

Klippeskrænten er, at Storbritannien 29. marts forlader EU uden en skilsmisseaftale. Den eneste måde at undgå denne økonomiske katastrofe på er, at der forinden er fundet et flertal for noget andet i det britiske parlament.

Theresa Mays plan, både A og B, er tilsyneladende at overbevise de mest EU-skeptiske konservative partikammerater om at bakke op om den skilsmisseaftale, som hun har forhandlet på plads med EU. Hun satser stadig på, at frygten for at tumle ud uden skilsmisseaftale – eller frygten for, at Brexit slet ikke bliver til noget – vil få de 118 partifæller, som stemte imod hendes aftale, til at rette ind.

Mange af de EU-kritiske konservative er utilfredse med den såkaldte bagstopper i skilsmisseaftalen. Som en del af aftalen forbliver Storbritannien i en midlertidig toldunion, bundet af EU’s regelværk, indtil der bliver indgået en aftale, som kan træde i stedet. Denne såkaldte bagstopper er en forsikringsordning, der skal undgå en ’hård’ grænse på den nye ydre EU-grænse mellem Irland og Nordirland.

Theresa May sagde mandag, at hun vil tale med sine kritiske partifæller og sit nordirske støtteparti, DUP, om, hvad der kan berolige dem vedrørende bagstopperen. Konklusionen vil hun så tage med til Bruxelles for at se, om hun kan få yderligere indrømmelser. Problemet for Theresa May er, at EU står last og brast med Irland, som ikke ønsker at ændre på aftalens afsnit om bagstopperen.

Mays upopulære aftale

Der er altså ikke nogen tegn på, at Theresa May med en ny tur til Bruxelles kan få noget med hjem, der vil tilfredsstille partifællerne. Premierministerens skyklapper får, ifølge BBC’s politiske redaktør Laura Kuenssberg, mange parlamentarikere til at recitere et citat, de tilskriver Albert Einstein, om, at sindssyge er at gøre det samme igen og igen og forvente et nyt resultat.

Det eneste konkrete nybrud i mandagens tale var, at Theresa May dropper planen om at opkræve et gebyr for EU-borgere, der skal søge om ophold i Storbritannien.

Mange eksperter har påpeget, at Theresa Mays bedste mulighed for at skabe flertal i parlamentet er at række ud til det store oppositionsparti, Labour, for at lande en aftale om et blødere Brexit. Et sådant kompromis kan formentlig samle flertal i parlamentet, men det vil splitte det konservative regeringsparti endnu mere.

Af samme årsag blev Theresa May flere gange efter sin tale mandag beskyldt for at sætte partiinteresser over nationale interesser. Samme beskyldning røg dog lige så ofte den modsatte vej i salen, mod Labour-leder Jeremy Corbyn, der indtil videre ikke har villet tage imod premierministerens invitation til at diskutere en vej frem i Brexit-dødvandet.

Jeremy Corbyn vil ikke tale med Theresa May, hvis hun ikke forinden udelukker muligheden for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Og hvad skulle de i øvrigt mødes om, når Theresa May holder fast i sine røde linjer om blandt andet at afvise britisk deltagelse i toldunionen, som Labour kræver, spurgte Jeremy Corbyn mandag:

»Logikken efter det afgørende nederlag er, at premierministeren bliver nødt til at flytte sine røde linjer. For hendes nuværende aftale er færdig. Så hvilke røde linjer vil hun flytte? Premierministerens invitation til at mødes er blevet afsløret som et pr-nummer«.