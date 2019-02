Først forlod hun DF, snart forlader hun politik: Jeg er jo ikke nogen holdspiller

Sager har det med at eksplodere, når Rikke Karlsson tager fat. Spørg bare Rebild Kommune og Morten Messerschmidt. Det er akavet og smertefuldt undervejs, men hun kan ikke selv gøre for det. Rikke Karlssons behagesyge menneske taber bare altid til hendes kompromisløse sjæl. Det bliver en lettelse for hende at forlade politik efter EU-parlamentsvalget til maj.

Morten Messerschmidts sekretær lægger to tomme stykker A4-papir frem foran Rikke Karlsson.

»Du skal bare skrive under dér og dér«, siger han.

Det er april 2015 i Bruxelles, en formiddag på Rikke Karlssons kontor i Europaparlamentet.

De to blanke papirer ankommer som en ekspeditionssag. To hurtige kruseduller, videre. Men Rikke Karlsson vil ikke bare skrive under.

»Vi skal bare have en underskrift på, at du har været til de møder«, siger Morten Messerschmidts sekretær.

Nu vil Rikke Karlsson da slet ikke skrive under. Hvad for nogle møder? Meld og Feld, hvad er det for noget?

Blå bog Rikke Karlsson Født 29. april 1965 Løsgænger i Europaparlamentet, hvor hun er valgt for Dansk Folkeparti i 2014. Var forinden medlem af regionsrådet i Region Nordjylland og kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune Har en pædagogisk grunduddannelse fra Aalborg Socialpædagogisk Seminarium og har arbejdet som blandt andet støttepædagog, socialarbejder og skolelærer Mor til 3 børn

Der er nok for meget at sige, at man dengang for fire år siden kunne forudse, hvordan de to A4-papirer ville forlade kontoret så blanke, som de ankom, og i stedet udløse en årelang svindel-efterforskning samt den måske største krise i Dansk Folkepartis historie. Men hvis Morten Messerschmidt havde gjort en indsats for at lære Rikke Karlsson at kende, ville han have vidst, at det var et uklogt træk.

Rikke Karlsson kan ikke fordrage, når andre fortæller hende, hvad hun skal gøre. Og især, når der ikke følger en logisk forklaring med. Hun insisterer på sin frihed. På at træffe sine egne beslutninger og blæse på de uskrevne regler. Det er også derfor, at hun i virkeligheden slet ikke duer til at være politiker.

Rikke Karlsson er ikke nogen holdspiller.

Da de andre fra hendes klasse efter konfirmationen tog til Blå Mandag i Aalborg, red hun alene en tur i Rold Skov.

Når hendes forældre, da hun var helt lille, forsøgte at sende hende i børnehave, skreg hun som en sindssyg. Hun kunne slet ikke være i de faste rammer. Klokken 9 tager vi hjemmesko på. Klokken 9.15 tager vi klodserne frem.

Efter kort tid gav forældrene op. Fireårige Rikke Karlsson begyndte i stedet i skole.

Hendes forældre drev en lille Chresten Koldsk friskole med to klasser lige ved Rold Skov. Familien boede i en lejlighed skråt over for skolen. Hun fik lov at sove, så længe hun ville. Når Rikke Karlsson vågnede, hev hun gardinet halvt op. Så kunne forældrene på den anden side af vejen se, at hun var stået op og hente hende over i klassen. Undervisningen af Rikke Karlsson og de omkring 20 andre elever var ikke så struktureret. Hvis en elev viste interesse for et særligt emne, blev det udforsket og foldet ud over lang tid.

Allerede da jeg var omkring seks år, red jeg alene ind i skoven. Så kunne jeg være derinde i timevis

Rikke Karlsson, 53 år, sidder i sin lejlighed i centrum af Bruxelles og husker tilbage på sin »fantastiske barndom« med forældrene som lærere.

»Jeg har altid haft en enorm frihedstrang. Jeg kan ikke være i noget struktureret. Jeg har det meget svært, når nogen siger: ’Nu skal du være her, og så gør vi det på denne her måde’. Jeg har altid været alene. Jeg red meget som barn. Allerede da jeg var omkring seks år, red jeg alene ind i skoven. Så kunne jeg være derinde i timevis«, siger Rikke Karlsson.

Hun har rettet an på spisebordet med baguettes og tre slags ost. Der er kaffe på kanden og stearinlys på bordet. Jeg er særligt nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor sager har det med at eksplodere i nærheden af Rikke Karlsson. Hvorfor det bliver så voldsomt, så skandaløst. SÅ STORT.

Forklaringen viser sig at være en kende spirituel, men hæng på, for der er også konkrete mønstre og episoder for dem af os, der foretrækker det håndgribelige.

450.000 i erstatning

Vi lægger ud i Rebild byrådssal 21. december 2011.

Byrådet behandler forvaltningens bud på en ny indsatsplan for det specialiserede område med fokus på besparelser, og Rikke Karlsson er besværlig.

23 byrådsmedlemmer støtter planen, men Rikke Karlsson vil ikke bare stemme for. Hun forstår ikke planen og forlanger uddybninger af, hvad forvaltningen konkret vil have politisk opbakning til. Hendes byrådskolleger griner, når hun taler, og da Rikke Karlsson protesterer over ikke at få ordet, bliver det for meget for en erfaren venstremand:

»Hold din kæft, Rikke«, råber han efter hende.

Rikke Karlsson har arbejdet i årevis med socialpædagogik på skoler, bosteder og gader, og hun insisterer på at bruge sin baggrund, da hun bliver valgt for Dansk Folkeparti til regionsrådet og byrådet i 2010.

I byrådet er det i særdeleshed akavet og ensomt.

I social- og sundhedsudvalget begynder Rikke Karlsson at stille spørgsmål ved forvaltningens beslutninger. For eksempel vil man flytte en gruppe handikappede på almindeligt plejehjem, når de bliver gamle. Rikke Karlsson forlanger en socialfaglig begrundelse. Forvaltningsdirektøren lover, at den skal hun nok få, men det sker aldrig. Og da Rikke Karlsson på et møde spørger ham, om han ikke har modtaget en udtalelse fra socialpædagogerne på den berørte institution, benægter han.

Problemet er blot, at Rikke Karlsson har fået udtalelsen udleveret under bordet personligt.

»Hvad er det her så, siger jeg og hiver udtalelsen frem. Og så bliver han helt rød i hovedet, starter febrilsk sin pibe og går ud af rummet. De andre sidder bare helt stille«, siger Rikke Karlsson.

»Jeg siger til dem, at de bliver nødt til at bakke mig op, at vi ikke kan have en forvaltningschef, der sidder og lyver for os. Jeg er helt oppe i det røde felt. De ville ikke høre på mig. De bliver enige om, at det bliver man nødt til at se igennem fingre med og acceptere«.

Rikke Karlsson ringer til Dansk Folkepartis ledelse på Christiansborg, hvor hendes onkel Søren Espersen er en vigtig del, og siger, at nu går hun altså til pressen med sagen. Ledelsen protesterer. Det må hun ikke, for man går ikke efter embedsmænd, siger de. Rikke Karlsson lytter ikke til dem. Problemet er netop, at embedsmænd, ikke politikerne, styrer kommunen. Hun truer med at melde sig ud og får til sidst sin vilje.

Det bliver til en forside i Nordjyske Stiftstidende.

BANG.

Det eksploderer.

»Man har gemt på en kultur i så mange år. Folk er blevet undertrykt. De er ikke blevet hørt. Det er ikke foregået efter reglerne. Og pludselig så er der en, der tør stå op og sige, at de lyver. Det gør, at det eksploderer. Telefonerne begynder at kime hjemme hos mig og på redaktionen på Nordjyske«.





Foto: Claus Bjørn Larsen »Ved du, hvorfor jeg kan blive farlig i politik? Det er, fordi jeg er ligeglad med at blive valgt igen. Jeg har været det hele min politiske karriere, siger Rikke Karlsson.

Rikke Karlsson siger sit job op på en skole i Støvring, så hun kan få tid til at sætte sig ind i alle de sager, der skyller ind fra udsatte, utilfredse borgere. Hun lever af byrådslønnen på 3.395 kroner, vederlaget fra regionsrådet og fra bestyrelsesposten i Aalborg Teater.

»Det var selvfølgelig hamrende irriterende for de andre i udvalget, der skulle passe deres almindelige arbejde, at jeg sad og kørte ned i alle sagerne. Jeg tog ud til mennesker. Som regel havde jeg et besøg om dagen. Det væltede ud. Og vi kunne se, at forvaltningen slet ikke havde gjort det, de skulle«.

En af sagerne bliver danmarksberømt: Rebild-sagen.

En lokal mand har i årevis forgrebet sig på syv af sine egne børn. Kommunen har ignoreret underretningerne fra bekymrede lærere og pædagoger.

»Det kulminerer jo. På et tidspunkt ringer en pædagog til mig og siger, at hun har haft med Rebild-børnene at gøre, og at hun i to år har båret på, at de har fortalt hende, at deres far voldtager dem. Kommunen har ikke foretaget sig noget. Og da hun til sidst gik til politiet selv, så fyrer kommunen hende«.

Først får Rikke Karlsson at vide, at hun ikke skal blande sig i socialpædagogernes arbejde, og at hun ikke må få indsigt i sagen. Statsforvaltningen trumfer imidlertid kommunens afvisning, og så får Rikke Karlsson alle akter udleveret.

»Man finder ud af, at det var forfærdeligt. Man finder ud af, at kommunen har svigtet. Pludselig er vi nærmest sat under administration. Borgmesteren går ud og undskylder, at børnene er blevet svigtet. Alle kommunens børne- og handikapsager bliver systematisk undersøgt. Man finder ud af, at der er fejl i 84 procent af sagerne. Fejl på fejl. Fem direktører bliver fyret, også ham, jeg havde kæmpet med i første omgang«.

Rikke Karlsson ved fra sine år i socialpædagogikken, at man skal holde sig inde for nogle usynlige grænser. Ikke blive for knyttet til borgerne. Men de regler følger hun ikke. Hun kommer for eksempel helt tæt på moren og børnene i Rebild-sagen. Tager ud til dem med mad, lader børnene komme hjemme hos hende privat, og følger den ene af drengene i retten, da han skal vidne om farens seksuelle misbrug.

»Jeg hader grænser. Det er noget pjat. Jeg er mig. Det gælder også i politik«.

Direktørerne i Rebild Kommune bliver fyret med gyldne håndtryk, men hjemme hos børnene er der ikke olie på fyret.

Rikke Karlsson mener, at kommunen bør give børnene en kæmpe erstatning. Hun bliver latterliggjort i byrådet for ideen og anbefaler i stedet moren at anlægge sag. Det gør moren så, men det går umådeligt langsomt, og de eneste, der ser penge, er de involverede advokater. Rikke Karlsson får en indskydelse.

Hun ringer til kommunens nye kommunaldirektør og hører, om de ikke skal indgå forlig i stedet. Han er opsat op at begrave sagen og komme videre, så de aftaler at mødes på Rold Kro. Her forhandler de sig frem til, Rikke Karlsson med fuldmagt fra familien, at hver af de ti børn skal have 450.000 kroner i erstatning for kommunens svigt i sagsbehandlingen.

Uden for flokken

Rikke Karlsson var medlem af Det Radikale Venstre i sine unge dage. Og når hendes onkel Søren Espersen kom forskrækket hjem fra Storbritannien og til familiesammenkomsterne fortalte om indvandringens konsekvenser, sagde Rikke Karlsson, at han så spøgelser ved højlys dag.

Men op mod årtusindskiftet rykker Rikke Karlsson kraftigt i den landskendte onkels retning. Gennem sit arbejde med indvandrerdrenge på et socialfagligt opholdssted oplever hun en »helt vild positiv særbehandling«.

På opholdsstedet er der ingen grænser for, hvor langt man vil gå for at hjælpe indvandrerbørnene i integrationens navn, mener Rikke Karlsson: En dyr skijakke som betingelse for at tage med på skitur? Ja, så gerne! Du skal hentes og køres til fodbold? Skal ske!

»Det var enormt uretfærdigt. De danske drenge fik ikke noget. Og samtidig kunne jeg se på min egen situation som enlig mor til tre børn. På et tidspunkt måtte jeg sige til min søn, der spillede fodbold: ’Vi har simpelt hen ikke råd, min skat, jeg kan ikke. Det er for langt væk, det er for dyrt med de fodboldstøvler’. Og han var ellers skidedygtig til det«.

I 2001 melder Rikke Karlsson sig ind i Dansk Folkeparti. Hun føler, at partiet bliver udsat for en hetz, og at formand Pia Kjærsgaard bliver dæmoniseret. Alene for at sige »nogenlunde det, som SF siger i dag«.

»Jeg følte, at der blev nødt til at være nogen, der stillede sig over på deres side og talte om problemerne på en ordentlig måde«.

Det er dog ikke udlændingepolitikken, der driver Rikke Karlssons politiske motor. Det er socialpolitikken, og her føler hun sig meget hjemme i Dansk Folkeparti, hvor man efter hendes mening tager de svages parti.

Rikke Karlsson vil gerne i Folketinget og lave socialpolitik og bliver med opbakning fra Dansk Folkepartis ledelse hurtigt opstillet på listen. Men hver gang mangler der lige et par hundrede stemmer.





Foto: Claus Bjørn Larsen »Jeg har altid haft en enorm frihedstrang. Jeg kan ikke være i noget struktureret. Jeg har det meget svært, når nogen siger: ’Nu skal du være her, og så gør vi det på denne her måde’. Jeg har altid været alene. Jeg red meget som barn. Allerede da jeg var omkring seks år, red jeg alene ind i skoven. Så kunne jeg være derinde i timevis«, siger Rikke Karlsson.

Det landspolitiske gennembrud kommer først i 2014, hvor Rikke Karlsson bliver valgt til Europa-Parlamentet med 9.205 stemmer, hvilket i kombination med Mortens Messerschmidts 465.758 stemmer er rigeligt til at sikre hende Dansk Folkepartis andet mandat af fire.

Efter de »sindssyge år« i Rebild byråd har Rikke Karlsson behov for at gøre tingene lige så stille og roligt i EU-parlamentet og »sejle op ad åen«. Hun vil gerne arbejde videre med socialsager og menneskeskæbner, så hun får plads i Udvalget for Andragender, hvor unionsborgerne kan klage over problemer i dagligdagen.

Det er ikke prestigefyldt arbejde, og Rikke Karlsson lægger da også lavest på ranglister over magtfulde parlamentarikere. Men hun duer ikke til at tænke strategisk og orker ikke at sætte små fingeraftryk på betænkninger og rapporter, som andre gør for at vise arbejdsindsatsen udadtil. Til gengæld kan Rikke Karlsson få lov at fordybe sig i enkeltsager. Hjælpe en familie, der har fået fjernet deres børn. Tage ud til en dødsdømt mand i Indonesien, som ikke har fået ordentlig retshjælp. Sådan kunne tiden i Bruxelles og Strasbourg snildt være gået. Stille, men godt.

Hej, jeg hedder Rikke Karlsson, jeg er medlem af EU-Parlamentet og vil gerne melde Morten Messerschmidt for identitetstyveri

Men en formiddag i april 2015 kommer Morten Messerschmidts sekretær og smider de to blanke stykker papir foran Rikke Karlsson.