Tidligere Trump-rådgiver nægter og Trump raser Tidligere Trump-medarbejder Roger Stone mistænkes for at lyve for Kongressen. Ikkeskyldig, siger han.

Den tidligere Donald Trump-rådgiver Roger Stone, der blev anholdt tidligere fredag, har været for retten i Florida. Han er sidst på eftermiddagen dansk tid løsladt mod en kaution på en kvart million dollar. Det rapporterer mediet CNN.

Desuden er Stones bevægelsesfrihed blevet begrænset.

Roger Stone blev anholdt natten til fredag efter anmodning fra den særlige anklager Robert Muellers kontor. Stone mistænkes for at have løjet for Kongressen.

Politiet hentede ham før solopgang i hans bolig i Fort Lauderdale.

Det er Mueller, der er i gang med at undersøge, om præsident Donald Trumps kampagnelejr samarbejdede med Rusland under valgkampen op til præsidentvalget i 2016.

Stone mistænkes for syv forskellige forhold. Fem af de syv forhold omhandler falske vidneudsagn. Han skal blandt andet have løjet om frigivelsen af stjålne e-mails fra Demokraterne under valgkampen.

De falske udsagn skal være givet til Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i Kongressen.

Uden for retsbygningen i Fort Lauderdale afviser Stone at have gjort noget forkert.

»Jeg erklærer mig ikkeskyldig i disse anklager«, siger han.

Trump kalder det en heksejagt

Donald Trump har sent fredag eftermiddag dansk tid kommenteret sagen.

»Det er den største heksejagt i vort lands historie«, siger han.

Præsidenten undrer sig på Twitter også over, at CNN kunne være ved Stones hjem under anholdelsen fredag morgen.

»Hvem varslede CNN?«, spørger Trump.

En af de falske forklaringer omhandler Roger Stones interaktion med en unavngiven organisation.

Derudover nævner sigtelserne påvirkning af vidner og forsøg på at forhindre Kongressens og FBI's undersøgelser.

Roger Stone arbejdede for Donald Trumps præsidentkampagne indtil august 2015.

Ifølge sigtelsen har Stone dog bibeholdt kontakten.

I sommeren 2016, da valgkampen var i fuld gang, har Stone og 'flere ledende medlemmer af Trump-kampagnen' diskuteret, hvad en unavngiven organisation 'muligvis var i besiddelse af, som kunne skade Clinton-kampagnen'.

Hillary Clinton var Donald Trumps modkandidat ved præsidentvalget i november 2016.

Retsdokumenterne viser, at Trump-kampagnen bad Stone finde ud af, om den unavngivne organisation havde mere, der kunne bruges.

ritzau